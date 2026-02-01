https://crimea.ria.ru/20260201/prinosit-polzu-otechestvu-kak-prokhodit-realizatsiya-proekta-geroi-kryma-1152791589.html

Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"

Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"

В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных... РИА Новости Крым, 01.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников спецоперации. Как развивается проект в настоящее время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым Виктор Аносов.По словам Аносова, обучение участников спецоперации в рамках проекта началось в сентябре прошлого года и продлится девять месяцев."Через девять месяцев они (участники проекта – ред.) выходят людьми, которые готовы взять на себя ответственность за управление тем или иным участком в работе, куда они будут поставлены. Три человека уже назначены на государственные должности и еще трое готовятся к началу работы", – рассказал спикер.Он также сообщил, что в апреле этого года пройдет третий образовательный модуль, который соберет участников проекта, и военные в течение 10 дней будут участвовать в семинарах, слушать лекции преподавателей и ученых."Они (участники проекта – ред.) будут рассматривают все сферы гражданской жизни и государственного управления – от финансов до умения правильно себя вести в обществе, выступать, читать лекции, правильно принимать решения и, естественно, за это чувствовать свою ответственность. И в июне состоится защита индивидуального проекта и экзамен", – рассказал директор Ассоциации ветеранов СВО.Он обратил внимание, что у каждого участника программы есть куратор. "Это наши министры, главы администраций муниципальных и спикеры нашего правительства. Они постоянно встречаются, направляют, подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, как правильно решать вопросы", – рассказал гость эфира.По информации Виктора Аносова, в обучении участников проекта делается упор на знания по устройству государственной власти, изучается сложная тема бюджета – из чего он складывается, откуда поступают средства, как они тратятся, на какие направления идут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

