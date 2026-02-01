Рейтинг@Mail.ru
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных... РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников спецоперации. Как развивается проект в настоящее время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым Виктор Аносов.По словам Аносова, обучение участников спецоперации в рамках проекта началось в сентябре прошлого года и продлится девять месяцев."Через девять месяцев они (участники проекта – ред.) выходят людьми, которые готовы взять на себя ответственность за управление тем или иным участком в работе, куда они будут поставлены. Три человека уже назначены на государственные должности и еще трое готовятся к началу работы", – рассказал спикер.Он также сообщил, что в апреле этого года пройдет третий образовательный модуль, который соберет участников проекта, и военные в течение 10 дней будут участвовать в семинарах, слушать лекции преподавателей и ученых."Они (участники проекта – ред.) будут рассматривают все сферы гражданской жизни и государственного управления – от финансов до умения правильно себя вести в обществе, выступать, читать лекции, правильно принимать решения и, естественно, за это чувствовать свою ответственность. И в июне состоится защита индивидуального проекта и экзамен", – рассказал директор Ассоциации ветеранов СВО.Он обратил внимание, что у каждого участника программы есть куратор. "Это наши министры, главы администраций муниципальных и спикеры нашего правительства. Они постоянно встречаются, направляют, подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, как правильно решать вопросы", – рассказал гость эфира.По информации Виктора Аносова, в обучении участников проекта делается упор на знания по устройству государственной власти, изучается сложная тема бюджета – из чего он складывается, откуда поступают средства, как они тратятся, на какие направления идут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
герои крыма, герои сво, ветераны сво, время героев
18:28 01.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников спецоперации. Как развивается проект в настоящее время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым Виктор Аносов.

"На данный момент 22 военнослужащих проходят онлайн-обучение. За остальными, прошедшими отбор, закреплены вакантные места. Ребята эти пока являются действующими военнослужащими, но после окончания военной службы, по возвращении, они начнут онлайн-обучение", – рассказал гость эфира.

По словам Аносова, обучение участников спецоперации в рамках проекта началось в сентябре прошлого года и продлится девять месяцев.
"Через девять месяцев они (участники проекта – ред.) выходят людьми, которые готовы взять на себя ответственность за управление тем или иным участком в работе, куда они будут поставлены. Три человека уже назначены на государственные должности и еще трое готовятся к началу работы", – рассказал спикер.
Он также сообщил, что в апреле этого года пройдет третий образовательный модуль, который соберет участников проекта, и военные в течение 10 дней будут участвовать в семинарах, слушать лекции преподавателей и ученых.
"Они (участники проекта – ред.) будут рассматривают все сферы гражданской жизни и государственного управления – от финансов до умения правильно себя вести в обществе, выступать, читать лекции, правильно принимать решения и, естественно, за это чувствовать свою ответственность. И в июне состоится защита индивидуального проекта и экзамен", – рассказал директор Ассоциации ветеранов СВО.
Он обратил внимание, что у каждого участника программы есть куратор. "Это наши министры, главы администраций муниципальных и спикеры нашего правительства. Они постоянно встречаются, направляют, подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, как правильно решать вопросы", – рассказал гость эфира.
По информации Виктора Аносова, в обучении участников проекта делается упор на знания по устройству государственной власти, изучается сложная тема бюджета – из чего он складывается, откуда поступают средства, как они тратятся, на какие направления идут.
"Мы сейчас отдаем приоритет тем, кто пошел на защиту Отечества и Родины – и раз они сделали этот выбор, то могут приносить пользу и в мирной жизни. И чем больше будут ребят возвращаться с фронта, я думаю, и по программе нашего президента Владимира Путина, будем максимально привлекать и содействовать деятельности наших ветеранов в адаптации и в работе в гражданской сфере нашей страны", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
Военные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиля
В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
29 декабря 2025, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Герои КрымаГерои СВОВетераны СВОВремя героев
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
