https://crimea.ria.ru/20260201/prinosit-polzu-otechestvu-kak-prokhodit-realizatsiya-proekta-geroi-kryma-1152791589.html
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T18:28
2026-02-01T18:28
2026-02-01T18:28
радио "спутник в крыму"
герои крыма
герои сво
ветераны сво
время героев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262928_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00cbbd59dbe2979910c6c66155c28483.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников спецоперации. Как развивается проект в настоящее время – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым Виктор Аносов.По словам Аносова, обучение участников спецоперации в рамках проекта началось в сентябре прошлого года и продлится девять месяцев."Через девять месяцев они (участники проекта – ред.) выходят людьми, которые готовы взять на себя ответственность за управление тем или иным участком в работе, куда они будут поставлены. Три человека уже назначены на государственные должности и еще трое готовятся к началу работы", – рассказал спикер.Он также сообщил, что в апреле этого года пройдет третий образовательный модуль, который соберет участников проекта, и военные в течение 10 дней будут участвовать в семинарах, слушать лекции преподавателей и ученых."Они (участники проекта – ред.) будут рассматривают все сферы гражданской жизни и государственного управления – от финансов до умения правильно себя вести в обществе, выступать, читать лекции, правильно принимать решения и, естественно, за это чувствовать свою ответственность. И в июне состоится защита индивидуального проекта и экзамен", – рассказал директор Ассоциации ветеранов СВО.Он обратил внимание, что у каждого участника программы есть куратор. "Это наши министры, главы администраций муниципальных и спикеры нашего правительства. Они постоянно встречаются, направляют, подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, как правильно решать вопросы", – рассказал гость эфира.По информации Виктора Аносова, в обучении участников проекта делается упор на знания по устройству государственной власти, изучается сложная тема бюджета – из чего он складывается, откуда поступают средства, как они тратятся, на какие направления идут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВОВоенные смогут получить компенсацию за использование личного автомобиляВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
https://crimea.ria.ru/20251229/pomosch-boytsam-svo-itogi-goda-fonda-zaschitniki-otechestva-v-krymu-1152082289.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145262928_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_7d864a0d6c751750d7ad09013dda66ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герои крыма, герои сво, ветераны сво, время героев
Приносить пользу Отечеству: как проходит реализация проекта "Герои Крыма"
В Крыму 22 военнослужащих проходят онлайн-обучение по программе "Герои Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
В Республике Крым реализуется региональная кадровая программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев" по подготовке высококвалифицированных руководителей из числа крымчан – участников спецоперации. Как развивается проект в настоящее время – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым Виктор Аносов.
"На данный момент 22 военнослужащих проходят онлайн-обучение. За остальными, прошедшими отбор, закреплены вакантные места. Ребята эти пока являются действующими военнослужащими, но после окончания военной службы, по возвращении, они начнут онлайн-обучение", – рассказал гость эфира.
По словам Аносова, обучение участников спецоперации в рамках проекта началось в сентябре прошлого года и продлится девять месяцев.
"Через девять месяцев они (участники проекта – ред.) выходят людьми, которые готовы взять на себя ответственность за управление тем или иным участком в работе, куда они будут поставлены. Три человека уже назначены на государственные должности и еще трое готовятся к началу работы", – рассказал спикер.
Он также сообщил, что в апреле этого года пройдет третий образовательный модуль, который соберет участников проекта, и военные в течение 10 дней будут участвовать в семинарах, слушать лекции преподавателей и ученых.
"Они (участники проекта – ред.) будут рассматривают все сферы гражданской жизни и государственного управления – от финансов до умения правильно себя вести в обществе, выступать, читать лекции, правильно принимать решения и, естественно, за это чувствовать свою ответственность. И в июне состоится защита индивидуального проекта и экзамен", – рассказал директор Ассоциации ветеранов СВО.
Он обратил внимание, что у каждого участника программы есть куратор. "Это наши министры, главы администраций муниципальных и спикеры нашего правительства. Они постоянно встречаются, направляют, подсказывают, как действовать в той или иной ситуации, как правильно решать вопросы", – рассказал гость эфира.
По информации Виктора Аносова, в обучении участников проекта делается упор на знания по устройству государственной власти, изучается сложная тема бюджета – из чего он складывается, откуда поступают средства, как они тратятся, на какие направления идут.
"Мы сейчас отдаем приоритет тем, кто пошел на защиту Отечества и Родины – и раз они сделали этот выбор, то могут приносить пользу и в мирной жизни. И чем больше будут ребят возвращаться с фронта, я думаю, и по программе нашего президента Владимира Путина, будем максимально привлекать и содействовать деятельности наших ветеранов в адаптации и в работе в гражданской сфере нашей страны", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: