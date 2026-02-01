https://crimea.ria.ru/20260201/pri-vzryve-gaza-v-kabule-pogibli-sem-detey-i-zhenschina-i-shestero-raneny-1152856565.html
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым.
Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press
.
"В районе Кала-е Фатулла седьмого муниципального округа Кабула произошел взрыв газового баллона и парового котла, в результате чего погибли восемь членов одной семьи, включая женщину и семерых детей. Еще шесть человек получили ранения", – цитирует РИА Новости сообщение агентства.
По свидетельству очевидцев, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического происшествия. "Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", – отмечает агентство.
В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям.
