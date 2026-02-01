https://crimea.ria.ru/20260201/pri-vzryve-gaza-v-kabule-pogibli-sem-detey-i-zhenschina-i-shestero-raneny-1152856565.html

При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены

При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026

При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены

Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T16:52

2026-02-01T16:52

2026-02-01T16:52

афганистан

новости

происшествия

газ

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/01/1152857296_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e3b2ffb7bd6558a895262cc10d17fdff.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press.По свидетельству очевидцев, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического происшествия. "Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", – отмечает агентство.В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

афганистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, новости, происшествия, газ, взрыв