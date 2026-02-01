Рейтинг@Mail.ru
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 01.02.2026
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены
Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press.По свидетельству очевидцев, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического происшествия. "Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", – отмечает агентство.В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
При взрыве газа в Кабуле погибли семь детей и женщина и шестеро ранены

Семь детей и женщина погибли и шестеро получили тяжелые ранения при взрыве газа в Кабуле

16:52 01.02.2026
 
© AP Photo Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Семь детей и женщина погибли, еще шесть человек получили тяжелые ранения при взрыве газового баллона и парового котла в Кабуле, передает в воскресенье афганское агентство AVA-press.

"В районе Кала-е Фатулла седьмого муниципального округа Кабула произошел взрыв газового баллона и парового котла, в результате чего погибли восемь членов одной семьи, включая женщину и семерых детей. Еще шесть человек получили ранения", – цитирует РИА Новости сообщение агентства.

По свидетельству очевидцев, погибшие и раненые были членами одной семьи, недавно вернувшейся на родину из Пакистана. Взрыв был настолько сильным, что разрушил дом, где проживали жертвы трагического происшествия. "Раненые были доставлены в медицинские учреждения города, состояние некоторых из них оценивается как критическое", – отмечает агентство.
В зимние месяцы подавляющее большинство афганцев, в домах которых отсутствует центральное отопление, обогреваются с помощью газовых баллонов, присоединенных кустарным способом к обогревателям с горелками. Многие также используют тепловые радиаторы, работающие на солярке и керосине. Все это приводит к многочисленным несчастным случаям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
