Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале

С февраля в России проиндексируют социальные пособия и выплаты, некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, правила семейной ипотеки изменятся, водителей...

2026-02-01T07:01

2026-02-01T07:01

2026-02-01T08:58

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110482/96/1104829689_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b48da3285b4dc9c5d8180c2b1e9dc5a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. С февраля в России проиндексируют социальные пособия и выплаты, некоторые россияне получат прибавку к пенсиям, правила семейной ипотеки изменятся, водителей ждут изменения в ПДД, а права потребителей защитят еще надежнее.Главные законодательные новшества третьего зимнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Социальный блокС 1 февраля в России на 5,6% проиндексируют более 40 социальных пособий, выплат и компенсаций. Повышение коснется, в частности, семей с детьми.Так, например, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей теперь составит от 10 837,2 до 83 021,18 рублей. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28 450,45 рублей, повышенный размер – 217 384,58 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или братьев и сестер.Материнский капитал на первенца достигнет 728 921,9 рублей, на второго и последующих детей, если не получали на первого – до 963 243,17 руб. За второго ребенка, если маткапитал уже получали – 234 321,27.Ежемесячная выплата героям труда и матерям-героиням увеличится до 76,5 тысяч рублей, жены служащих по призыву могут претендовать на разовое пособие по беременности – 45 054,24 рубля и ежемесячные выплаты на ребенка – 19 308,96 рублей.Индексация также коснется доплат к пенсиям, выплат ветеранам и инвалидам, пособий по безработице. Все пересчитают автоматически, заявление в Социальный Фонд подавать не нужно.Пенсии россиянТакже каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в январе, в феврале прибавят 100% фиксированной выплаты – 19 169,38 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Заявлений также не нужно.Ежемесячную надбавку к пенсии с февраля пересчитают летчикам и шахтерам в связи с вредными условиями труда. Размер надбавки корректируют четырежды в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата индивидуальна и зависит от стажа, условий труда и суммы страховых взносов за предыдущий квартал.Правила семейной ипотекиПолучить льготную ипотеку теперь можно только один раз на всю семью. До 1 февраля рассчитывать на льготный ипотечный кредит мог каждый супруг по отдельности.Правом на обновленную программу смогут воспользоваться семьи, где есть ребенок до шести лет или ребенок-инвалид, семьи с двумя детьми в городах с населением до 50 тысяч жителей и в регионах с низким уровнем жилищного строительства.Супруги обязаны быть созаемщиками и нести ответственность за выплату вместе, банки также будут проверять кредитную историю и доходы мужа и жены. При этом закон разрешает привлекать третьих лиц, если дохода семьи не хватает.Претендовать на вторую семейную ипотеку можно после погашения первого займа при условии рождения еще одного ребенка.За рулемС февраля в России вырастут штрафы за использование телефона за рулем – до 3 тысяч рублей, неправильную парковку - до 5 тысяч, несоблюдение дистанции – до 1,5 тысяч, а при повторе – до 3 тысяч рублей.Кроме того, в стране внедряются новые системы мониторинга, включая камеры с ИИ для фиксации внешних дефектов. Например, поврежденных фар или шин. Это ужесточит требования к состоянию транспорта.Но есть и хорошие новости: правила оформления ДТП обновлены. Теперь европротокол доступен для большего числа случаев, включая инциденты с участием до трех машин, если ущерб не превышает установленные лимиты.Потребительский уголокПри возврате в магазины технически сложных товаров, например смартфона или компьютера, покупатель теперь может вернуть не только стоимость товара но и разницу в цене на товары с аналогичными характеристиками. Так законодатель решает проблему, когда из-за роста цен клиент лишается возможности приобрести устройство на замену неисправному.При этом продавцов станут реже штрафовать за плохой товар. Штраф не взыщут, если продавец не смог добровольно удовлетворить претензию по вине самого потребителя, а также в случае, когда в ненадлежащем качестве товара виноват поставщик. Исключение – случаи, когда выбор поставщика сознательно был недобросовестным.И другие изменения……для волонтеров: 1 февраля волонтерам Российского Красного Креста станет проще помогать людям, поскольку организация получит официальное юридическое признание. Ее основными направлениями деятельности станут поддержка людей в трудной жизненной ситуации, забота о тех, кто нуждается в помощи, участие в инициативах по популяризации донорства крови.…для обладателей цифровых паспортов: с 27 февраля цифровой паспорт можно будет предъявлять при получении услуг связи у сотовых операторов. То же касается услуг частных медицинских клиник, если ранее они были поставлены на персонифицированный учет.…для военных полицейских: в январе президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который отныне будет отмечаться ежегодно 8 февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиянВ России начала действовать новая мера поддержки семей с детьмиЧто изменилось для мигрантов в России

