Погода в Крыму в первый день февраля
Погода в Крыму в первый день февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Погода в Крыму в первый день февраля
В воскресенье в Крыму ожидается холодная погода. Местами небольшой снег. Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T00:01
2026-02-01T00:01
2026-02-01T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается холодная погода. Местами небольшой снег. Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах гололедица.В Ялте и Алуште облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Столбики термометров в течение суток покажут от -3 до -6 градусов.
Погода в Крыму 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается холодная погода. Местами небольшой снег. Ночью и утром туман, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-8, на ЮБК 0…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -3...-5 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах гололедица.
В Ялте и Алуште облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью и днем +1...+3 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, снег. Столбики термометров в течение суток покажут от -3 до -6 градусов.
