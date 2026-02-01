Рейтинг@Mail.ru
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма
Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в одном из красивейших мест планеты, в приморском поселке Гурзуф, входит в... РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в одном из красивейших мест планеты, в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России.Об этом уникальном объекте на более чем 200 гектарах чудесной крымской земли – в инфографике РИА Новости Крым.МДК "Артек" был создан в Крыму в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. В первый год здесь отдохнули 320 детей, сегодня здесь ежегодно отдыхают тысячи.В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежьяРасположен "Артек" в одном из красивейших мест планеты – на побережье Черного моря на Южном берегу Крыма, в 12 километрах от Ялты, в районе пгт Гурзуф.Береговая линия, охватывающая детские пляжи, тянется здесь на 7 километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка. Общая площадь центра – 218 гектаров, из них 102 – парки.В июне 2025 года МДЦ "Артек" отметил 100 лет, со знаковым юбилеем его поздравил лично президент России Владимир Путин.За столетнюю историю "Артек" превратился в комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, уникальными образовательными и культурными технологиями и традициями.В 2000 году в Токио "Артек" был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира.С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". А в 2026 году вводится в строй детского лагерь "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы."Артек" работает круглый год. Каждое лето здесь отдыхают свыше 3 тысяч детей, а зимой более 1,5 тысяч.
Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ Крыма

Международный детский центр "Артек" в Гурзуфе – визитная карточка и символ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в одном из красивейших мест планеты, в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России.
Об этом уникальном объекте на более чем 200 гектарах чудесной крымской земли – в инфографике РИА Новости Крым.
МДК "Артек" был создан в Крыму в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. В первый год здесь отдохнули 320 детей, сегодня здесь ежегодно отдыхают тысячи.
В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
Расположен "Артек" в одном из красивейших мест планеты – на побережье Черного моря на Южном берегу Крыма, в 12 километрах от Ялты, в районе пгт Гурзуф.
Береговая линия, охватывающая детские пляжи, тянется здесь на 7 километров от горы Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка. Общая площадь центра – 218 гектаров, из них 102 – парки.
В июне 2025 года МДЦ "Артек" отметил 100 лет, со знаковым юбилеем его поздравил лично президент России Владимир Путин.
За столетнюю историю "Артек" превратился в комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, уникальными образовательными и культурными технологиями и традициями.
В 2000 году в Токио "Артек" был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира.
С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". А в 2026 году вводится в строй детского лагерь "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.
"Артек" работает круглый год. Каждое лето здесь отдыхают свыше 3 тысяч детей, а зимой более 1,5 тысяч.
