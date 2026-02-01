Рейтинг@Mail.ru
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
https://crimea.ria.ru/20260201/pervyy-v-rf-diagnoz-ospa-obezyan-podtverdilsya-u-patsienta-v-podmoskove-1152861020.html
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на это заболевание.Ранее сообщалось, что в больницу в Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян.Отмечается, что состояние больного в данный момент удовлетворительное. "Он получает симптоматическое лечение", – уточнили в больнице.Ранее 1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что начали эпидемиологическое расследование в связи с поступлением в Домодедовскую больницу пациента с подозрением на оспу обезьян с целью выявления контактов и источника заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии, оспа обезьян
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

Первый в России диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

20:37 01.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на это заболевание.
Ранее сообщалось, что в больницу в Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян.
"Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу", – сообщили в медучреждении.
Отмечается, что состояние больного в данный момент удовлетворительное. "Он получает симптоматическое лечение", – уточнили в больнице.
Ранее 1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что начали эпидемиологическое расследование в связи с поступлением в Домодедовскую больницу пациента с подозрением на оспу обезьян с целью выявления контактов и источника заражения.
Оспа обезьян – инфографикаОспа обезьян – инфографика
