https://crimea.ria.ru/20260201/pervyy-v-rf-diagnoz-ospa-obezyan-podtverdilsya-u-patsienta-v-podmoskove-1152861020.html

Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье

Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T20:37

2026-02-01T20:37

2026-02-01T20:37

новости

россия

здоровье

здравоохранение в россии

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на это заболевание.Ранее сообщалось, что в больницу в Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян.Отмечается, что состояние больного в данный момент удовлетворительное. "Он получает симптоматическое лечение", – уточнили в больнице.Ранее 1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что начали эпидемиологическое расследование в связи с поступлением в Домодедовскую больницу пациента с подозрением на оспу обезьян с целью выявления контактов и источника заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

https://crimea.ria.ru/20260128/letuchie-lisitsy-nesut-smert-chto-izvestno-o-zagadochnom-viruse-nipakh-1152751542.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии, оспа обезьян