Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
01.02.2026
2026-02-01T20:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, об этом сообщили в Домодедовской больнице, куда ранее поступил на лечение мужчина с подозрением на это заболевание.Ранее сообщалось, что в больницу в Домодедово госпитализирован пациент с подозрением на оспу обезьян.Отмечается, что состояние больного в данный момент удовлетворительное. "Он получает симптоматическое лечение", – уточнили в больнице.Ранее 1 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что начали эпидемиологическое расследование в связи с поступлением в Домодедовскую больницу пациента с подозрением на оспу обезьян с целью выявления контактов и источника заражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасна ли для России оспа обезьянВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье
