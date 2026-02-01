Опасна ли для России оспа обезьян
Для диагностики оспы обезьян в России есть все необходимое – Онищенко
© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / kasto
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В России есть все необходимое для диагностики оспы обезьян, а это заболевание взяли на контроль в прошлом веке, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в Домодедовской больнице сообщили, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.
"Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь", – сказал Онищенко.
Он уточнил, что пациента, в случае подтверждения диагноза, изолируют и вылечат. Самолет, на котором летел зараженный, берут на контроль.
"По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать, предупредят – если какая-то температура, немедленно обращайтесь (к врачу – ред.)", – добавил академик.
И выразил мнение, что в самолете передача вируса могла осуществиться через использование туалета, через пищу это маловероятно.