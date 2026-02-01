Опасна ли для России оспа обезьян

https://crimea.ria.ru/20260201/opasna-li-dlya-rossii-ospa-obezyan-1152852213.html

В России есть все необходимое для диагностики оспы обезьян, а это заболевание взяли на контроль в прошлом веке, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель...

2026-02-01T16:27

2026-02-01T16:27

2026-02-01T16:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В России есть все необходимое для диагностики оспы обезьян, а это заболевание взяли на контроль в прошлом веке, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в Домодедовской больнице сообщили, что пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования, совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся изоляционные мероприятия.Он уточнил, что пациента, в случае подтверждения диагноза, изолируют и вылечат. Самолет, на котором летел зараженный, берут на контроль.И выразил мнение, что в самолете передача вируса могла осуществиться через использование туалета, через пищу это маловероятно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

