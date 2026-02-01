Рейтинг@Mail.ru
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ
Одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T18:09
2026-02-01T18:09
новости
киев
удары по украине
блэкаут
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Об этом сообщают местные СМИ.И отмечают, что столица Украины уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.Уточняется, что наибольшие разрушения украинская энергетическая система понесла 9 января, а также 13, 20 и 24 – в эти дни были повреждены ключевые объекты электро-, тепло- и водоснабжения.Отмечается также, что наиболее серьезная ситуация из-за аварий сложилась на Левобережье Днепра в Киеве в районе Троещины, где централизованного отопления фактически нет, а сроки восстановления ТЭЦ-6 официально не называют.1 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без теплоснабжения до сих пор в столице Украины остаются 1000 домов.В январе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк подтвердил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве. Сообщалось, что после ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полноценное восстановление их работы до конца отопительного сезона маловероятно.Позже украинский антикоррупционный центр сообщил, что для восстановления поврежденных ТЭЦ в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заключило контракты на общую сумму более 770 тысяч долларов с компанией, не имеющей никакого опыта работы в энергетике, возглавляет которую с 2024 года повар из Словакии, никогда не занимавшая ранее управленческих должностей.
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ

В Киеве одна из ТЭЦ не подлежит восстановлению – украинские СМИ

18:09 01.02.2026
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Об этом сообщают местные СМИ.

"В результате серии массированных ударов по критической инфраструктуре Киева одна из ТЭЦ столицы больше не подлежит восстановлению", – пишут украинские СМИ.

И отмечают, что столица Украины уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.
Уточняется, что наибольшие разрушения украинская энергетическая система понесла 9 января, а также 13, 20 и 24 – в эти дни были повреждены ключевые объекты электро-, тепло- и водоснабжения.
Отмечается также, что наиболее серьезная ситуация из-за аварий сложилась на Левобережье Днепра в Киеве в районе Троещины, где централизованного отопления фактически нет, а сроки восстановления ТЭЦ-6 официально не называют.
1 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без теплоснабжения до сих пор в столице Украины остаются 1000 домов.
В январе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк подтвердил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве. Сообщалось, что после ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полноценное восстановление их работы до конца отопительного сезона маловероятно.
Позже украинский антикоррупционный центр сообщил, что для восстановления поврежденных ТЭЦ в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заключило контракты на общую сумму более 770 тысяч долларов с компанией, не имеющей никакого опыта работы в энергетике, возглавляет которую с 2024 года повар из Словакии, никогда не занимавшая ранее управленческих должностей.
