Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению – СМИ

2026-02-01T18:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Одна из ТЭЦ в столице Украины не подлежит восстановлению. Об этом сообщают местные СМИ.И отмечают, что столица Украины уже несколько недель остается в состоянии энергетического кризиса после серии массированных атак.Уточняется, что наибольшие разрушения украинская энергетическая система понесла 9 января, а также 13, 20 и 24 – в эти дни были повреждены ключевые объекты электро-, тепло- и водоснабжения.Отмечается также, что наиболее серьезная ситуация из-за аварий сложилась на Левобережье Днепра в Киеве в районе Троещины, где централизованного отопления фактически нет, а сроки восстановления ТЭЦ-6 официально не называют.1 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без теплоснабжения до сих пор в столице Украины остаются 1000 домов.В январе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк подтвердил, что ни одно оборонительное сооружение не смогло защитить поврежденные ранее две крупные теплоэлектроцентрали в Киеве. Сообщалось, что после ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полноценное восстановление их работы до конца отопительного сезона маловероятно.Позже украинский антикоррупционный центр сообщил, что для восстановления поврежденных ТЭЦ в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" заключило контракты на общую сумму более 770 тысяч долларов с компанией, не имеющей никакого опыта работы в энергетике, возглавляет которую с 2024 года повар из Словакии, никогда не занимавшая ранее управленческих должностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуВ Киеве массово закрываются супермаркеты

