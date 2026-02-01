Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Туристы в Крыму все чаще выбирают села и малые города на востоке и западе полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Южный берег Крыма востребован у туристов больше всего в межсезонье. А летом выбирают западное побережье Крыма. В прошедшем году опять "выстрелил" Черноморский район, туристы с удовольствием едут и в Ленинский район. Это новые точки притяжения на карте полуострова", – рассказала гостья эфира.
По ее словам, это обусловлено двумя причинами: во-первых, Южный берег Крыма традиционно дороже, во-вторых, он перегружен.
"Все-таки высокий сезон – это переполненные пляжи и города. При этом многие туристы едут на своих автомобилях и при большой загруженности внутригородских дорог это не очень удобно. Поэтому и выбирают небольшие города и поселки на западном и восточном побережье полуострова. Одна из тенденций – не обязательно жить в курортном городе, чтобы в полной мере насладиться отпуском в Крыму", – констатировала эксперт по туризму.
В Крыму в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега, также заявлял ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная.
Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, выразил мнение вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
