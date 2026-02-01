Рейтинг@Mail.ru
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы - РИА Новости Крым, 01.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260201/novye-tochki-prityazheniya-v-krymu-chego-khotyat-turisty-1151948712.html
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T20:11
2026-02-01T20:11
радио "спутник в крыму"
людмила бабий
крым
отдых в крыму
крым курортный
туризм в крыму
мнения
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/02/1114910233_0:139:714:541_1920x0_80_0_0_2cc95d1aaf4b528b45176b773bc544d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, это обусловлено двумя причинами: во-первых, Южный берег Крыма традиционно дороже, во-вторых, он перегружен."Все-таки высокий сезон – это переполненные пляжи и города. При этом многие туристы едут на своих автомобилях и при большой загруженности внутригородских дорог это не очень удобно. Поэтому и выбирают небольшие города и поселки на западном и восточном побережье полуострова. Одна из тенденций – не обязательно жить в курортном городе, чтобы в полной мере насладиться отпуском в Крыму", – констатировала эксперт по туризму.В Крыму в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега, также заявлял ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная.Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, выразил мнение вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
людмила бабий, крым, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму, мнения, внутренний туризм
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы

Туристы в Крыму все чаще выбирают села и малые города на востоке и западе полуострова

20:11 01.02.2026
 
© Фото: с Instagram South_russia_travelПесчаная коса Беляус на юго-западном побережье Крыма
Песчаная коса Беляус на юго-западном побережье Крыма
© Фото: с Instagram South_russia_travel
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.

"Южный берег Крыма востребован у туристов больше всего в межсезонье. А летом выбирают западное побережье Крыма. В прошедшем году опять "выстрелил" Черноморский район, туристы с удовольствием едут и в Ленинский район. Это новые точки притяжения на карте полуострова", – рассказала гостья эфира.

По ее словам, это обусловлено двумя причинами: во-первых, Южный берег Крыма традиционно дороже, во-вторых, он перегружен.
"Все-таки высокий сезон – это переполненные пляжи и города. При этом многие туристы едут на своих автомобилях и при большой загруженности внутригородских дорог это не очень удобно. Поэтому и выбирают небольшие города и поселки на западном и восточном побережье полуострова. Одна из тенденций – не обязательно жить в курортном городе, чтобы в полной мере насладиться отпуском в Крыму", – констатировала эксперт по туризму.
В Крыму в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега, также заявлял ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная.
Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, выразил мнение вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
