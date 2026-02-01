https://crimea.ria.ru/20260201/novye-tochki-prityazheniya-v-krymu-chego-khotyat-turisty-1151948712.html

Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы

Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы

2026-02-01

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Туристы начинают все чаще выбирать для отдыха села и малые города на востоке и западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, это обусловлено двумя причинами: во-первых, Южный берег Крыма традиционно дороже, во-вторых, он перегружен."Все-таки высокий сезон – это переполненные пляжи и города. При этом многие туристы едут на своих автомобилях и при большой загруженности внутригородских дорог это не очень удобно. Поэтому и выбирают небольшие города и поселки на западном и восточном побережье полуострова. Одна из тенденций – не обязательно жить в курортном городе, чтобы в полной мере насладиться отпуском в Крыму", – констатировала эксперт по туризму.В Крыму в этом году заметный рост по бронированиям дали отели и санатории западного берега, также заявлял ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его мнению, этому способствуют то, что в регионе появляется все больше современных средств размещения и улучшается инфраструктура, в том числе санаторно-курортная.Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, выразил мнение вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингПочему Крым стал востребованным у туристов со всей России - три причиныТуристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым

