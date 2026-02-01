https://crimea.ria.ru/20260201/novosti-svo-rossiyskie-voyska-prodvigayutsya-po-vsey-linii-fronta-1152854472.html

Новости СВО: российские войска продвигаются по всей линии фронта

Новости СВО: российские войска продвигаются по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Новости СВО: российские войска продвигаются по всей линии фронта

ВСУ за сутки потеряли еще более 1000 боевиков в ходе боев в разных районах в зоне проведения спецоперации, российские войска продолжают продвижение по всей... РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T15:30

2026-02-01T15:30

2026-02-01T15:30

новости сво

вооруженные силы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще более 1000 боевиков в ходе боев в разных районах в зоне проведения спецоперации, российские войска продолжают продвижение по всей линии боестолкновений, сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери – свыше 375 военнослужащих – противник понес в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые в течение минувших суток завершили освобождение населенного пункта Сухецкое в ДНР."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области", – рассказали в Минобороны РФ.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и поразили формирования четырех механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Новое Поле, Ульяновка, Комсомольское, Зарница в Запорожской области, а также под Маломихайловкой и Коммунаровкой в Днепропетровской области, добавили в МО РФ."Противник потерял до 275 военнослужащих", – уточнили в военном ведомстве.Также, по данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север" в минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области. При этом российские бойцы поразили противника в районе населенных пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь в Сумской области, а также в районах населенных пунктов Графское, Черкасские Тишки и Золочев в Харьковской области, отметили в ведомстве.Уточняется, на этих направлениях были разбиты четыре механизированных бригады ВСУ и три бригады теробороны, бригада нацгвардии и пограничный отряд погранслужбы, при этом противник за сутки утратил более 130 военнослужащих."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Шийковка, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих", – добавили в МО РФ.Также подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили формирования двух механизированных бригад, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Степановка, Резниковка, Белокузьминовка, Краматорск, Кривая Лука и Константиновка в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли здесь до 125 военнослужащих.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника, разбив механизированную, горно-штурмовую бригаду ВСУ, а также бригаду нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Балабино и Магдалиновка в Запорожской области и уничтожив здесь около 30 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской областиАнтидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев – ХерсонНа Украине ограничили работу Starlink

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, потери всу