https://crimea.ria.ru/20260201/nad-azovskim-morem-sbili-bespilotniki-1152860409.html
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T19:20
2026-02-01T19:20
2026-02-01T19:33
новости
белгородская область
краснодарский край
курская область
азовское море
брянская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.27 вражеских дронов сбили над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, по два украинских беспилотника уничтожили над Курской областью и Азовским морем и один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Ночью 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Над Крымом и Черным морем 30 и 31 января, было уничтожено шесть беспилотников ВСУ.Также на днях украинские беспилотники атаковали Туапсе.29 января над Крымом и Черным морем сбили 40 беспилотников ВСУ. Днем ранее массированную атаку ударными дронами враг предпринял на Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчинаВ Севастополе обезвредили упавший беспилотникНа Украине ограничили работу Starlink
белгородская область
краснодарский край
курская область
азовское море
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, краснодарский край, курская область, азовское море, брянская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника
19:20 01.02.2026 (обновлено: 19:33 01.02.2026)