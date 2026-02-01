Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники
Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T19:20
2026-02-01T19:33
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.27 вражеских дронов сбили над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, по два украинских беспилотника уничтожили над Курской областью и Азовским морем и один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Ночью 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Над Крымом и Черным морем 30 и 31 января, было уничтожено шесть беспилотников ВСУ.Также на днях украинские беспилотники атаковали Туапсе.29 января над Крымом и Черным морем сбили 40 беспилотников ВСУ. Днем ранее массированную атаку ударными дронами враг предпринял на Севастополь.
Над Азовским морем сбили украинские беспилотники

Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

19:20 01.02.2026 (обновлено: 19:33 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

27 вражеских дронов сбили над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, по два украинских беспилотника уничтожили над Курской областью и Азовским морем и один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Ночью 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.
Над Крымом и Черным морем 30 и 31 января, было уничтожено шесть беспилотников ВСУ.
Также на днях украинские беспилотники атаковали Туапсе.
29 января над Крымом и Черным морем сбили 40 беспилотников ВСУ. Днем ранее массированную атаку ударными дронами враг предпринял на Севастополь.
