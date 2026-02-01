Над Азовским морем сбили украинские беспилотники

https://crimea.ria.ru/20260201/nad-azovskim-morem-sbili-bespilotniki-1152860409.html

Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в течение дня в воскресенье сбили 38 украинских беспилотников, в том числе два над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.27 вражеских дронов сбили над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем, по два украинских беспилотника уничтожили над Курской областью и Азовским морем и один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Ночью 1 февраля украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России. Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 21 вражеский дрон: 14 над Белгородской областью, пять – над Воронежской и по одному над Астраханской и Калужской областями.Над Крымом и Черным морем 30 и 31 января, было уничтожено шесть беспилотников ВСУ.Также на днях украинские беспилотники атаковали Туапсе.29 января над Крымом и Черным морем сбили 40 беспилотников ВСУ. Днем ранее массированную атаку ударными дронами враг предпринял на Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчинаВ Севастополе обезвредили упавший беспилотникНа Украине ограничили работу Starlink

