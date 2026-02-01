Рейтинг@Mail.ru
На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище - РИА Новости Крым, 01.02.2026
На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище
На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище - РИА Новости Крым, 01.02.2026
На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище
Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, пишут украинские СМИ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, пишут украинские СМИ со ссылкой на решение суда.Коллегия Верховного суда на днях отклонила кассационные жалобы, ранее поданные Киевской областной военной администрацией и организацией "Национальное военное мемориальное кладбище". По данным СМИ, первые пять захороненных были неизвестными солдатами ВСУ.Верховный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которые признали противоправным изъятие у села земли под мемориальный комплекс. Суд согласился с доводом, что эта территория входит в заповедный фонд, где запрещена вырубка деревьев.Издание отмечает, что вердикт суда раскритиковали украинские военные, которые назвали судей "ничтожными паскудами" и пригрозили акциями ВСУ.В августе 2025 года украинские СМИ писали, что суд запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка, против которого выступали местные власти и жители, называя такую инициативу "экоцидом", так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Украине отказались дать землю под Национальное военное кладбище

На Украине отказались дать землю под Национальное военное мемориальное кладбище

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Верховный суд Украины признал незаконным выделение земли в Киевской области под военное кладбище, открытое в 2025 году, пишут украинские СМИ со ссылкой на решение суда.
Коллегия Верховного суда на днях отклонила кассационные жалобы, ранее поданные Киевской областной военной администрацией и организацией "Национальное военное мемориальное кладбище". По данным СМИ, первые пять захороненных были неизвестными солдатами ВСУ.
"Верховный суд признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой Киевской области", – цитирует сообщение РИА Новости.
Верховный суд подтвердил решения предыдущих инстанций, которые признали противоправным изъятие у села земли под мемориальный комплекс. Суд согласился с доводом, что эта территория входит в заповедный фонд, где запрещена вырубка деревьев.
Издание отмечает, что вердикт суда раскритиковали украинские военные, которые назвали судей "ничтожными паскудами" и пригрозили акциями ВСУ.
В августе 2025 года украинские СМИ писали, что суд запретил строительство мемориального военного кладбища возле села Мархалевка, против которого выступали местные власти и жители, называя такую инициативу "экоцидом", так как территория, предназначенная для захоронений, является охраняемой природной зоной. Кроме того, в этой местности находятся истоки трех рек, которые протекают через 12 муниципалитетов области, а значит, кладбище может загрязнить грунтовые воды на большой территории.
