На Украине ограничили работу Starlink - РИА Новости Крым, 01.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260201/na-ukraine-ogranichili-rabotu-starlink-1152850524.html
На Украине ограничили работу Starlink
На Украине ограничили работу Starlink - РИА Новости Крым, 01.02.2026
На Украине ограничили работу Starlink
Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов. РИА Новости Крым, 01.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaseX с просьбой оказать содействие в их решении.Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.По информации украинских СМИ, вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
новости, starlink, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины)
На Украине ограничили работу Starlink

На Украине ввели ограничения на использование Starlink

11:07 01.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaseX с просьбой оказать содействие в их решении.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры... Хочу подчеркнуть, что текущие решения (ограничения на использование Starlink – ред.) являются временными, или скажу по-другому – экстренными", - написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.
По информации украинских СМИ, вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
