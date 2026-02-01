https://crimea.ria.ru/20260201/na-ukraine-ogranichili-rabotu-starlink-1152850524.html

На Украине ограничили работу Starlink

На Украине ограничили работу Starlink - РИА Новости Крым, 01.02.2026

На Украине ограничили работу Starlink

Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов. РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T11:07

2026-02-01T11:07

2026-02-01T11:07

новости

starlink

беспилотник (бпла, дрон)

украина

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152582743_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_253ed8e44241308df0548855972436d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaseX с просьбой оказать содействие в их решении.Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.По информации украинских СМИ, вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, starlink, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины)