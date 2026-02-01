https://crimea.ria.ru/20260201/na-ukraine-ogranichili-rabotu-starlink-1152850524.html
На Украине ограничили работу Starlink
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaseX с просьбой оказать содействие в их решении.Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.По информации украинских СМИ, вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ограничения на использование сети Starlink ввели на Украине, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
Как стало известно ранее, использование сети Starlink обернулось серьезными проблемами для ВСУ, в связи с чем украинское Минобороны было вынуждено обратиться к компании SpaseX с просьбой оказать содействие в их решении.
"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры... Хочу подчеркнуть, что текущие решения (ограничения на использование Starlink – ред.) являются временными, или скажу по-другому – экстренными", - написал Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он также заявил о необходимости сбора информации обо всех пользователях услуг SpaceX в ВСУ.
По информации украинских СМИ, вероятно, Украину ждет отключение некоторых работающих на системе Starlink устройств.
