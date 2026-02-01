https://crimea.ria.ru/20260201/na-solntse-vspyshka-vysshego-klassa-kogda-vzryvnoy-tsentr-povliyaet-na-zemlyu-1152855894.html

На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю

На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю - РИА Новости Крым, 01.02.2026

На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю

На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T16:07

2026-02-01T16:07

2026-02-01T16:31

новости

солнце

земля

космос

астрономия

институт космических исследований

вспышки на солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150691929_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_7107a5860455154406798523a8d28c59.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в воскресенье в Лаборатории сообщили, что были зафиксированы вспышки уровня M.Также в Лаборатории рассказали, что есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной – активная область удалена от линии Солнце – Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов.Сейчас на Солнце активный центр исключительно быстро растет и, соответственно, накачивает корону звезды энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили специалисты.Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда вся эта энергия и выбрасывается на поверхность, и узнать, что там сейчас происходит на глубине 100-200 тысяч километров, объективно, невозможно, подытожили эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, солнце, земля, космос, астрономия, институт космических исследований, вспышки на солнце