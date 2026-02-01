На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю

https://crimea.ria.ru/20260201/na-solntse-vspyshka-vysshego-klassa-kogda-vzryvnoy-tsentr-povliyaet-na-zemlyu-1152855894.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в воскресенье в Лаборатории сообщили, что были зафиксированы вспышки уровня M.Также в Лаборатории рассказали, что есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной – активная область удалена от линии Солнце – Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов.Сейчас на Солнце активный центр исключительно быстро растет и, соответственно, накачивает корону звезды энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили специалисты.Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда вся эта энергия и выбрасывается на поверхность, и узнать, что там сейчас происходит на глубине 100-200 тысяч километров, объективно, невозможно, подытожили эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
16:07 01.02.2026 (обновлено: 16:31 01.02.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
На Солнце после вчерашнего возобновления активности
произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в воскресенье в Лаборатории сообщили
, что были зафиксированы вспышки уровня M.
"Пробило X уровень. На Солнце вспышка высшего класса. Измерен уровень – X1.04. Пик в 15:33 по московскому времени. Есть большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время", – предостерегают ученые.
Также в Лаборатории рассказали, что есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной – активная область удалена от линии Солнце – Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов.
Сейчас на Солнце активный центр исключительно быстро растет и, соответственно, накачивает корону звезды энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили специалисты.
Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.
Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда вся эта энергия и выбрасывается на поверхность, и узнать, что там сейчас происходит на глубине 100-200 тысяч километров, объективно, невозможно, подытожили эксперты.
