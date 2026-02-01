Рейтинг@Mail.ru
На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю - РИА Новости Крым, 01.02.2026
На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю
На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю - РИА Новости Крым, 01.02.2026
На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю
На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T16:07
2026-02-01T16:31
новости
солнце
земля
космос
астрономия
институт космических исследований
вспышки на солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в воскресенье в Лаборатории сообщили, что были зафиксированы вспышки уровня M.Также в Лаборатории рассказали, что есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной – активная область удалена от линии Солнце – Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов.Сейчас на Солнце активный центр исключительно быстро растет и, соответственно, накачивает корону звезды энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили специалисты.Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда вся эта энергия и выбрасывается на поверхность, и узнать, что там сейчас происходит на глубине 100-200 тысяч километров, объективно, невозможно, подытожили эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
космос
На Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю

Вспышка высшего класса произошла на Солнце и взрывной центр будет в зоне влияния на Землю

16:07 01.02.2026 (обновлено: 16:31 01.02.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Солнце после вчерашнего возобновления активности произошла вспышка высшего класса X, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ранее в воскресенье в Лаборатории сообщили, что были зафиксированы вспышки уровня M.

"Пробило X уровень. На Солнце вспышка высшего класса. Измерен уровень – X1.04. Пик в 15:33 по московскому времени. Есть большая вероятность новых крупных событий в самое ближайшее время", – предостерегают ученые.

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце
Также в Лаборатории рассказали, что есть признаки выброса массы после вспышки, но возможность влияния на Землю в данный момент считается минимальной – активная область удалена от линии Солнце – Земля. Попадания по планете с такого ракурса возможны только для очень крупных выбросов.
Сейчас на Солнце активный центр исключительно быстро растет и, соответственно, накачивает корону звезды энергией, от которой, в свою очередь, корона пытается всеми силами избавиться в виде вспышек, объяснили специалисты.
Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.
Все причины происходящих процессов находятся под поверхностью Солнца, откуда вся эта энергия и выбрасывается на поверхность, и узнать, что там сейчас происходит на глубине 100-200 тысяч километров, объективно, невозможно, подытожили эксперты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
 
