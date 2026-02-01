Моряк с "Маринеры" вернулся в Крым и перенос встречи по Украине: главное

https://crimea.ria.ru/20260201/moryak-s-marinery-vernulsya-v-krym-i-perenos-vstrechi-po-ukraine-glavnoe-1152859597.html

В Крым после почти месяца плена вернулся член экипажа с задержанного США танкера "Маринера", моряк Максим Карпенко и рассказал о штурме судна американцами и... РИА Новости Крым, 01.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крым после почти месяца плена вернулся член экипажа с задержанного США танкера "Маринера", моряк Максим Карпенко и рассказал о штурме судна американцами и британцами. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о переносе очередного раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Первый в России диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье. Астрономы зафиксировали на Солнце вспышку наивысшего класса. На Крым надвигается метель, МЧС предупреждают о сильном ветре, снеге с дождем и гололедице – объявлено штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Моряк с "Маринеры" вернулся в Крым и рассказал о захватеПосле почти месяца плена домой, в Крым, вернулся моряк Максим Карпенко, член экипажа танкера "Маринера", захваченного США в январе в Северной Атлантике.Встречавшим его на вокзале журналистам он рассказал, как их гражданское судно, шедшее под российским флагом без груза, догоняли, а потом штурмовали американцы и британцы, высаживаясь с вертолетов и простреливая двери кают дробовиками."Штурм был впечатляющим", – вспоминает он.Карпенко также рассказал, как содержали в плену экипаж, включая двоих россиян, и какова судьба второго русского моряка.Перенос трехсторонней встречи по Украине в Абу-ДабиЗеленский сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины по урегулированию конфликта пройдет в Абу-Даби 4-5 февраля. Он заявил, что "Украина готова к предметному разговору".Позже в этот день американская газета The New York Times сообщила о переносе трехсторонней встречи ОАЭ, отметив, что отложили второй раунд после встречи в Майами спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской переговорной командой 31 января, при этом подробности обсуждений не приводились.Первый случай оспы обезьян в РоссииДиагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в Подмосковье, сообщили в Домодедовской больнице. Состояние больного в данный момент удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали эпидемиологическое расследование.Вспышка высшего класса на СолнцеНа Солнце после возобновления активности, произошедшего накануне, произошла вспышка высшего класса X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Пробило X уровень", – предостерегли ученые.Если рост активной группы не прекратится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие вспышки уже начнут бить по Земле. А в зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля.На Крым и Севастополь надвигается непогодаСнег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, об этом предупреждает республиканский главк МЧС России."Днем снег, в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки. Метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица", – сообщили в ведомстве.Из-за ухудшения погоды в Крыму городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщили в администрации крымской столицы.В Севастополе в первый день рабочей февральской недели также ожидаются сильный ветер и дождь со снегом. "Ночью температура воздуха понизится до -3, днем составит от -1 до 1 градуса", – предупредили в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

