Конкурс авторских экскурсий пройдет в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Каждый гость видит Крым по-своему, и во многом это зависит от взгляда и подхода тех, кто знакомит туристов с полуостровом – экскурсоводов и гидов. Сейчас набирают популярность авторские экскурсии, отражающие индивидуальный подход к этому виду туристической деятельности. Лучшую авторскую экскурсию выберут на конкурсе в феврале текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник Туристско-информационного центра Крыма Любовь Колесник.И добавила, что конкурс проводится в Крыму впервые. "Мы хотим показать, насколько мир экскурсий сейчас подвержен новизне, приобретает и открывает для себя новые грани, новые направления и расширяется. В конкурсе предусмотрено участие гостей, которые ответят на вопрос – что такое авторская экскурсия, чем она отличается от всех тех, которые они уже посетили", – пояснила спикер.Любовь Колесник также рассказала, что к участию в конкурсе приглашены профессионалы."Это – аттестованные гиды и гиды-экскурсоводы. По итогам 2025 года в Крыму аттестацию и нагрудный бейдж получили 637 гидов и 20 гидов-переводчиков – это достаточно большой пул специалистов, которые доказали, что они могут вести эту деятельность. Каждый гид при этом может подать (на конкурс – ред.) до трех маршрутов и нет никаких ограничений ни по тематике, ни по месту проведения. Как эксперты мы выберем всего лишь несколько вариантов", – рассказала собеседница.По ее информации, в конкурсе будут отражены самые лучшие идеи и маршруты, которые реально можно будет посетить."Я думаю, что нам с вами тоже будет интересно увидеть, кто же там появится, потому что все больше новых маршрутов появляется. Они необычные, они креативные, они открывают ночное небо за чашкой ароматного чая. И почему бы не побывать на такой экскурсии? Возможно, она станет самым ярким впечатлением не только отпуска, проведенного в Крыму, но и всего года в целом", – выразила надежду начальник Туристско-информационного центра.Гость студии уточнила, что заявки на конкурс принимаются до 4 февраля, а главные результаты будут озвучены в канун празднования Всемирного дня экскурсовода, в конце февраля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристовАттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

