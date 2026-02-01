https://crimea.ria.ru/20260201/kolichestvo-mest-khraneniya-selkhozproduktsii-uvelichat-v-krymu-1152699978.html

Количество мест хранения сельхозпродукции увеличат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно, с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, растет потребность в местах ее хранения и переработки. О том, как решают эту проблему в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.На 2026 год запланировано строительство фруктохранилища вместимостью 10 тысяч тонн и модернизация хранилища на 3,5 тонны, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов."Принято решение, и есть понимание главы республики, который проводил совещание… хранилище действительно будет обслуживать эту зону", – подчеркнул собеседник.По информации председателя профильного комитета, также в конце 2025 года были приняты изменения в закон о виноградарстве, в сфере развития агротуризма."То есть на плантациях, где есть виноград, разрешается строительство винодельни, дегустационного зала и даже гостиницы. Но в законе прописано, что на гектаре должно быть 2222 куста винограда и нельзя уменьшать его площадь. Если ты что-то построил и зацепил, то должен компенсировать это. Для Крыма площадь виноградника должна быть не менее 5 гектар, тогда можно строить винодельню, делать дегустационный зал и так далее", – рассказал спикер.Он также обозначил, что сейчас на территории республики работают несколько мест по переработке сельхозпродукции.Василий Рогатин выразил мнение, что консервные и перерабатывающие заводы также должны возрождаться на полуострове."Мы должны об этом думать и сотрудничать с инвесторами, потому что то количество продукции, которое у нас производится, и та нестандартная продукция, которая может идти на переработку, ее достаточно много, и это хорошая сырьевая база", – подытожил чиновник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 годуКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКрупный российский бизнес динамично заходит в Крым

