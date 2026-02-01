https://crimea.ria.ru/20260201/kolichestvo-mest-khraneniya-selkhozproduktsii-uvelichat-v-krymu-1152699978.html
Количество мест хранения сельхозпродукции увеличат в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно, с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, растет потребность в местах ее хранения и переработки. О том, как решают эту проблему в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.На 2026 год запланировано строительство фруктохранилища вместимостью 10 тысяч тонн и модернизация хранилища на 3,5 тонны, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов."Принято решение, и есть понимание главы республики, который проводил совещание… хранилище действительно будет обслуживать эту зону", – подчеркнул собеседник.По информации председателя профильного комитета, также в конце 2025 года были приняты изменения в закон о виноградарстве, в сфере развития агротуризма."То есть на плантациях, где есть виноград, разрешается строительство винодельни, дегустационного зала и даже гостиницы. Но в законе прописано, что на гектаре должно быть 2222 куста винограда и нельзя уменьшать его площадь. Если ты что-то построил и зацепил, то должен компенсировать это. Для Крыма площадь виноградника должна быть не менее 5 гектар, тогда можно строить винодельню, делать дегустационный зал и так далее", – рассказал спикер.Он также обозначил, что сейчас на территории республики работают несколько мест по переработке сельхозпродукции.Василий Рогатин выразил мнение, что консервные и перерабатывающие заводы также должны возрождаться на полуострове."Мы должны об этом думать и сотрудничать с инвесторами, потому что то количество продукции, которое у нас производится, и та нестандартная продукция, которая может идти на переработку, ее достаточно много, и это хорошая сырьевая база", – подытожил чиновник.
В Крыму строят и модернизируют новые хранилища для овощей и фруктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым
. В Крыму ежегодно, с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, растет потребность в местах ее хранения и переработки. О том, как решают эту проблему в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
"Работа в этом направлении идет, она действительно назрела. Понятно, что на протяжении всего этого времени мы сажали сады, виноградники, и они вступают в плодоношение, проходит 4-5 лет, когда увеличиваются объемы производства. И, конечно, мест хранения, которые у нас были, недостаточно", – отметил гость студии.
На 2026 год запланировано строительство фруктохранилища вместимостью 10 тысяч тонн и модернизация хранилища на 3,5 тонны, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение, и есть понимание главы республики, который проводил совещание… хранилище действительно будет обслуживать эту зону", – подчеркнул собеседник.
По информации председателя профильного комитета, также в конце 2025 года были приняты изменения в закон о виноградарстве, в сфере развития агротуризма.
"То есть на плантациях, где есть виноград, разрешается строительство винодельни, дегустационного зала и даже гостиницы. Но в законе прописано, что на гектаре должно быть 2222 куста винограда и нельзя уменьшать его площадь. Если ты что-то построил и зацепил, то должен компенсировать это. Для Крыма площадь виноградника должна быть не менее 5 гектар, тогда можно строить винодельню, делать дегустационный зал и так далее", – рассказал спикер.
Он также обозначил, что сейчас на территории республики работают несколько мест по переработке сельхозпродукции.
"Те мощности, которые у нас есть по переработке – их всего пять. Это точки базирования в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах. По сути это все наши консервные заводы, где перерабатывается продукция, делаются соки и так далее", – рассказал гость студии.
Василий Рогатин выразил мнение, что консервные и перерабатывающие заводы также должны возрождаться на полуострове.
"Мы должны об этом думать и сотрудничать с инвесторами, потому что то количество продукции, которое у нас производится, и та нестандартная продукция, которая может идти на переработку, ее достаточно много, и это хорошая сырьевая база", – подытожил чиновник.
