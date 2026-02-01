Рейтинг@Mail.ru
Количество мест хранения сельхозпродукции увеличат в Крыму

В Крыму строят и модернизируют новые хранилища для овощей и фруктов

21:08 01.02.2026
 
Персиковые сады в Бахчисарайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно, с увеличением объемов производства сельскохозяйственной продукции, растет потребность в местах ее хранения и переработки. О том, как решают эту проблему в республике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
"Работа в этом направлении идет, она действительно назрела. Понятно, что на протяжении всего этого времени мы сажали сады, виноградники, и они вступают в плодоношение, проходит 4-5 лет, когда увеличиваются объемы производства. И, конечно, мест хранения, которые у нас были, недостаточно", – отметил гость студии.
На 2026 год запланировано строительство фруктохранилища вместимостью 10 тысяч тонн и модернизация хранилища на 3,5 тонны, об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение, и есть понимание главы республики, который проводил совещание… хранилище действительно будет обслуживать эту зону", – подчеркнул собеседник.
По информации председателя профильного комитета, также в конце 2025 года были приняты изменения в закон о виноградарстве, в сфере развития агротуризма.
"То есть на плантациях, где есть виноград, разрешается строительство винодельни, дегустационного зала и даже гостиницы. Но в законе прописано, что на гектаре должно быть 2222 куста винограда и нельзя уменьшать его площадь. Если ты что-то построил и зацепил, то должен компенсировать это. Для Крыма площадь виноградника должна быть не менее 5 гектар, тогда можно строить винодельню, делать дегустационный зал и так далее", – рассказал спикер.
Он также обозначил, что сейчас на территории республики работают несколько мест по переработке сельхозпродукции.

"Те мощности, которые у нас есть по переработке – их всего пять. Это точки базирования в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах. По сути это все наши консервные заводы, где перерабатывается продукция, делаются соки и так далее", – рассказал гость студии.

Василий Рогатин выразил мнение, что консервные и перерабатывающие заводы также должны возрождаться на полуострове.
"Мы должны об этом думать и сотрудничать с инвесторами, потому что то количество продукции, которое у нас производится, и та нестандартная продукция, которая может идти на переработку, ее достаточно много, и это хорошая сырьевая база", – подытожил чиновник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
 
Радио "Спутник в Крыму"Василий РогатинКрымОвощиФруктыУрожай в КрымуПродовольственная безопасность КрымаСельское хозяйство
 
