Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать

Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать

Чтобы банк не посчитал операцию по снятию наличных подозрительной, не вписав ее в список возможных мошеннических схем, обналичивать средства необходимо с учетом РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T19:37

2026-02-01T19:37

2026-02-01T19:37

радио "спутник в крыму"

андрей неукрытый

совет эксперта

деньги

банковская карта

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Чтобы банк не посчитал операцию по снятию наличных подозрительной, не вписав ее в список возможных мошеннических схем, обналичивать средства необходимо с учетом некоторых нюансов в обновленном законодательстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый.Эксперт напомнил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных денег в банкоматах. Прежде чем позволить осуществить транзакцию, кредитная организация анализирует ее детали, сверяясь с установленными Центробанком признаками мошеннических алгоритмов.Банк вправе приостановить операцию или даже заблокировать счет, если выявляет признаки нетипичного поведения. В так называемый черный список ЦБ, а точнее в базу данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента" может попасть как юридическое лицо, так и граждане, к операциям которых возникают подозрения, отметил Неукрытый.К подозрительным операциям банки могут отнести, например, выбранный клиентом, но не свойственный ему способ оплаты (карта, QR-код, по номеру телефона) и запрос на снятие необычно крупного объема средств."То есть, если до этого вы делали небольшие транзакции, а сейчас переводите сумму размером 50 – 100 тысяч сразу, это подпадает под подозрение банков", – отметил специалист.Сигналом для блокировки счета и карты может послужить также необычное время транзакции и место расположения банкомата, в котором вы решили запросить средства, добавил он.По словам эксперта, в последнее время банки также стали часто применять ограничения в отношении индивидуальных предпринимателей при попытке выводить денежные средства, причем даже на личные счета, что не запрещено."Но могут ограничивать суммы. Например, если вы до этого могли снять 200 – 300 тысяч и вывести на свой счет на личные нужды, то сейчас некоторые крупные банки ограничивают до 100 тысяч. Соответственно, если вам нужна большая сумма, банк может эту операцию заблокировать на неопределенный срок", – предупредил гость эфира.Чтобы разблокировать счет и сделать средства доступными, придется обращаться в службу поддержки банка, поэтому лучше сразу снимать средства меньшими объемами и частями, рекомендовал специалист. Все блокировки производятся в автоматическом режиме, поэтому способов избежать их не так много и обращение в службу поддержки один из основных. Эксперт советует делать это не после того, как все уже заблокировали, а до транзакции, чтобы предупредить банк о своих намерениях и убедить в законности проведения операции."То есть заблаговременно, допустим, за час, за два или три, если вы знаете, что сегодня будете снимать, пообщаться с сотрудником банка, возможна ли блокировка и как ее избежать. Сказать, какую сумму будете снимать и что она на собственные нужды", – посоветовал эксперт.Однако даже в таком случае словам клиента в банке могут не поверить, добавил он, поскольку мошенники сейчас используют различные способы ухищрения, чтобы получить денежные средства, и все введенные ограничения в отношении граждан и бизнеса призваны их защитить."Но иной какой-либо способ (избежать блокировки средств – ред.), кроме обращения в банк, вряд ли на сегодняшний день можно порекомендовать", – заметил собеседник. При этом он подчеркнул, что в черный список ЦБ попадают не все и не сразу.По данным Центробанка, с 1 января по 19 января 2026 года ЦБ получил 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт. Ряд экспертов высказались за то, чтобы дать российским банкам в более четкие рекомендации по трактовке критериев мошеннических операций для применения соответствующих законодательству ограничений.Ранее, в ноябре 2025, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о росте числа жалоб на необоснованные ограничения от граждан и юридических лиц, допустив, что в борьбе с мошенничеством могли "перегнуть палку".ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и, призывая принимать решений таким образом, "чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой ЦентробанкаОтмена скидок на маркетплейсах – мнения за и противНи один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты

