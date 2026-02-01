https://crimea.ria.ru/20260201/kakoy-segodnya-prazdnik-1-fevralya-1134599202.html
Какой сегодня праздник: 1 февраля
Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Какой сегодня праздник: 1 февраля
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
Какой сегодня праздник: 1 февраля
Что празднуют в России и в мире 1 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.
Что празднуют в России
Поздравления принимают работники лифтового хозяйства – от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".
Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.
Еще сегодня День Робинзона Крузо (ниже расскажем почему), День без политики и День "Измените свой пароль". Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Екатерины .
Знаменательные события
В 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.
В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.
В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.
В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол – XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кто родился
1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".
В 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.
Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, певец Юрий Лоза и другие.