Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/kakoy-segodnya-prazdnik-1-fevralya-1134599202.html
Какой сегодня праздник: 1 февраля
Какой сегодня праздник: 1 февраля - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Какой сегодня праздник: 1 февраля
1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T00:00
2026-02-01T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119264861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bbb9ea8de6358f61083f0c627e016161.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.Что празднуют в РоссииПоздравления принимают работники лифтового хозяйства – от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.Еще сегодня День Робинзона Крузо (ниже расскажем почему), День без политики и День "Измените свой пароль". Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Екатерины .Знаменательные событияВ 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол – XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кто родился1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".В 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, певец Юрий Лоза и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119264861_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b0a1fcab176aef942a2259685aa98f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 февраля

Что празднуют в России и в мире 1 февраля

00:00 01.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПирожное
Пирожное - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. 1 февраля мир отмечает Международный день десерта, россияне поздравляют работников лифтовой службы. Также в этот день в США отменили рабство.

Что празднуют в России

Поздравления принимают работники лифтового хозяйства – от конструктора и инженера до мастера и наладчика. Основанием для праздника стало принятие 1 февраля 1949 года Советом министров СССР постановления "Об организации производства лифтов".
Тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое – перечислять вкусные десерты можно очень долго. Сладости присутствуют практически во всех кухнях мира и имеют свою историю. В Международный день десерта сладкоежки обмениваются кулинарными секретами и устраивают кулинарные батлы.
Еще сегодня День Робинзона Крузо (ниже расскажем почему), День без политики и День "Измените свой пароль". Именины у Антона, Арсения, Евфрасии, Макария, Марка, Мелетия, Николая, Петра, Саввы, Федора, Екатерины .

Знаменательные события

В 1699 году Петр I приказал челобитные и договоры в России писать исключительно на гербовой бумаге.
В 1709 году на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане был обнаружен матрос Александр Селкирк, выживший после кораблекрушения на необитаемом острове Мас-а-Тьерра и просуществовавший там 4 года и 4 месяца. Он стал прообразом Робинзона Крузо.
В 1865 году президент США Авраам Линкольн ввел в Конституцию страны знаменитую 13-ю поправку об отмене рабства.
В 2009 году состоялась интронизация – возведение на патриарший престол – XVI-го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кто родился

1 февраля 1857 года родился русский психиатр, невропатолог и физиолог Владимир Бехтерев. Он занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований. Ученый является автором семи томов "Основ учения о функциях мозга" и создателем успокоительного "Микстура Бехтерева".
В 1931 году на свет появился первый президент РФ Борис Ельцин (годы правления 1991-1999). В августе 1991-го он встал во главе демократических сил России, а в сентябре подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.
Также 1 февраля родились принцесса Монако Стефания, аргентинский футболист Габриэль Батистута, певец Юрий Лоза и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
21:33Коллапс на Украине и события на Кубе: главные новости дня
20:45Один в поле не воин: как помогают бойцам СВО в Крыму
20:36Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
20:09Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
19:51В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
19:37Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
19:25Первый месяц 2026 года глазами очевидцев – лучшие фото месяца
19:04Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
18:52"Прощание славянки": правда и мистификации
18:31На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
18:16В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
18:11Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
18:05World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
Лента новостейМолния