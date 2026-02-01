https://crimea.ria.ru/20260201/gorodskie-sluzhby-simferopolya-perevedeny-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1152857484.html

Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщает администрация крымской столицы.И напомнили жителям и гостям города о мерах предосторожности в условиях непогоды.Водителям рекомендуется:- снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств;- избегать резких маневров;- использовать зимние шины;- быть особенно внимательными и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.Пешеходам рекомендуется:- носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой;- на мостах, лестницах и спусках держаться за перила;- не отвлекаться на мобильные телефоны и внимательно следить за дорожной обстановкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждениеСильный ветер и дождь со снегом идут на СевастопольНа Солнце вспышка высшего класса: когда взрывной центр повлияет на Землю

