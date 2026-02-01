Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщает администрация крымской... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T17:02
2026-02-01T17:02
новости крыма
крым
симферополь
крымская погода
погода в крыму
прогноз
штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщает администрация крымской столицы.И напомнили жителям и гостям города о мерах предосторожности в условиях непогоды.Водителям рекомендуется:- снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств;- избегать резких маневров;- использовать зимние шины;- быть особенно внимательными и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.Пешеходам рекомендуется:- носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой;- на мостах, лестницах и спусках держаться за перила;- не отвлекаться на мобильные телефоны и внимательно следить за дорожной обстановкой.
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности

17:02 01.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщает администрация крымской столицы.
"Комбинированные дорожные машины (КДМ) МБУ "Город" проводят противогололедную обработку улично-дорожной сети города. В ночное дежурство выйдут 12 КДМ" – проинформировали в администрации.
И напомнили жителям и гостям города о мерах предосторожности в условиях непогоды.
Водителям рекомендуется:
- снижать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств;
- избегать резких маневров;
- использовать зимние шины;
- быть особенно внимательными и снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.
Пешеходам рекомендуется:
- носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой;
- на мостах, лестницах и спусках держаться за перила;
- не отвлекаться на мобильные телефоны и внимательно следить за дорожной обстановкой.
