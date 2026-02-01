https://crimea.ria.ru/20260201/fevralskiy-otdykh-v-krymu-kuda-poedut-rossiyane-i-chto-s-tsenami-1152810444.html

Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 01.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, стоимость суточного размещения в Питере в среднем составляет 3135 рублей, в Москве – 4632, в Сочи – 3203 рубля.Далее следуют Казань – в среднем 3413 рублей за номер в сутки, Красная Поляна – 8696 рублей, Краснодар – 3492 и Ялта, где средний чек за номер – 4941 рубль.Кроме того, в рейтинге Архыз – 11137 рублей, Калининград - 3292 рубля и Домбай – 8710 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года – таковы данные сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парамиРоссияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях

