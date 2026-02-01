Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами

https://crimea.ria.ru/20260201/fevralskiy-otdykh-v-krymu-kuda-poedut-rossiyane-i-chto-s-tsenami-1152810444.html
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте – Санкт-Петербург, набравший 13% февральских бронирований, на втором – Москва, а на третьем – Сочи – 11% и 6% бронирований соответственно. Стоит отметить, что по сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость ночи проживания в 2026 году не выросла, а даже уменьшилась на 3%", – сказано в сообщении.

По данным аналитиков сервиса, стоимость суточного размещения в Питере в среднем составляет 3135 рублей, в Москве – 4632, в Сочи – 3203 рубля.

Далее следуют Казань – в среднем 3413 рублей за номер в сутки, Красная Поляна – 8696 рублей, Краснодар – 3492 и Ялта, где средний чек за номер – 4941 рубль.

Кроме того, в рейтинге Архыз – 11137 рублей, Калининград - 3292 рубля и Домбай – 8710 рублей.

Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года – таковы данные сервиса Твил.Ру.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Санкт-Петербург, набравший 13% февральских бронирований, на втором – Москва, а на третьем – Сочи – 11% и 6% бронирований соответственно. Стоит отметить, что по сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость ночи проживания в 2026 году не выросла, а даже уменьшилась на 3%", – сказано в сообщении.
По данным аналитиков сервиса, стоимость суточного размещения в Питере в среднем составляет 3135 рублей, в Москве – 4632, в Сочи – 3203 рубля.
Далее следуют Казань – в среднем 3413 рублей за номер в сутки, Красная Поляна – 8696 рублей, Краснодар – 3492 и Ялта, где средний чек за номер – 4941 рубль.
Кроме того, в рейтинге Архыз – 11137 рублей, Калининград - 3292 рубля и Домбай – 8710 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий
в январе 2026 года – таковы данные сервиса Твил.Ру.
