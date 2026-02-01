Рейтинг@Mail.ru
Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260201/fevralskiy-otdykh-v-krymu-kuda-poedut-rossiyane-i-chto-s-tsenami-1152810444.html
Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами
Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T21:23
2026-02-01T21:23
крым
новости крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
крым курортный
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808887_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cbd8d9cfdfe234fed98c6d4fb41d5599.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков сервиса, стоимость суточного размещения в Питере в среднем составляет 3135 рублей, в Москве – 4632, в Сочи – 3203 рубля.Далее следуют Казань – в среднем 3413 рублей за номер в сутки, Красная Поляна – 8696 рублей, Краснодар – 3492 и Ялта, где средний чек за номер – 4941 рубль.Кроме того, в рейтинге Архыз – 11137 рублей, Калининград - 3292 рубля и Домбай – 8710 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года – таковы данные сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парамиРоссияне выбирают Крым для отдыха компаниямиРоссияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808887_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64a995072611ff1eac6e3481cad7e36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный, ялта
Февральский отдых в Крыму: куда поедут россияне и что с ценами

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в феврале – исследование

21:23 01.02.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваТуризм в Крыму
Туризм в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в феврале 2026 года. Об этом сообщается на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте – Санкт-Петербург, набравший 13% февральских бронирований, на втором – Москва, а на третьем – Сочи – 11% и 6% бронирований соответственно. Стоит отметить, что по сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость ночи проживания в 2026 году не выросла, а даже уменьшилась на 3%", – сказано в сообщении.

По данным аналитиков сервиса, стоимость суточного размещения в Питере в среднем составляет 3135 рублей, в Москве – 4632, в Сочи – 3203 рубля.
Далее следуют Казань – в среднем 3413 рублей за номер в сутки, Красная Поляна – 8696 рублей, Краснодар – 3492 и Ялта, где средний чек за номер – 4941 рубль.
Кроме того, в рейтинге Архыз – 11137 рублей, Калининград - 3292 рубля и Домбай – 8710 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года – таковы данные сервиса Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Романтическое путешествие: россияне едут в Крым парами
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
 
КрымНовости КрымаОтдых в КрымуВнутренний туризмКрым курортныйЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала