Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T07:39
2026-02-01T07:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам – экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку – заочно предъявили обвинение. По данным СК, они входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.Российское правоохранительное ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы"Пусть хоть пулю в лоб": в Крыму жестко ответили на слова Яценюка12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), розыск, украина, арсений яценюк
Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье

Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск в России по уголовной статье

07:39 01.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкЭкс-премьер-министр Украины А. Яценюк
Экс-премьер-министр Украины А. Яценюк - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", – цитирует РИА Новости сообщение из базы МВД РФ.
В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам – экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку – заочно предъявили обвинение. По данным СК, они входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
Российское правоохранительное ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.
