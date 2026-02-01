Экс-премьера Украины Яценюка объявили в розыск по уголовной статье

https://crimea.ria.ru/20260201/eks-premera-ukrainy-yatsenyuka-obyavili-v-rozysk-po-ugolovnoy-state-1152846890.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам – экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку – заочно предъявили обвинение. По данным СК, они входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.Российское правоохранительное ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", – цитирует РИА Новости сообщение из базы МВД РФ.
В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам – экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку – заочно предъявили обвинение. По данным СК, они входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
Российское правоохранительное ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.
