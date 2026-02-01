https://crimea.ria.ru/20260201/chp-na-zhd-v-kirovskoy-oblasti-passazhirskim-poezdam-izmenili-marshruty-1152862823.html
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты - РИА Новости Крым, 01.02.2026
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК). РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T22:12
2026-02-01T22:12
2026-02-01T22:21
кировская область
новости
поезд
железная дорога
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110832/06/1108320693_0:91:966:634_1920x0_80_0_0_25eb8c4de5e01cc063b79d6097fb3fc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, сообщалось о задержке трех пассажирских поездов.Через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас проследуют поезда:№91 Северобайкальск – Москва (отправлением 29.01);№31 Киров – Москва (отправлением 01.02);№11 Новый Уренгой – Москва (отправлением 30.01).Далее со станции Нижний Новгород поезда продолжат движение по основному маршруту.Поезд №1 Владивосток – Москва (отправлением 26.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас – Нижний Новгород – Новки – Иваново. Далее со станции Ярославль поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Нижний Новгород – Арзамас – Агрыз – Ижевск. Далее со станции Чепца поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №311 Воркута – Новороссийск (отправлением 31.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз. Далее со станции Арзамас поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №290 Нижний Новгород – Москва (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Свеча – Вологда – Коноша. Далее со станции Котлас поезд продолжит движение по основному маршруту.Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, подчеркнули в компании-перевозчике.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.Круглосуточный бесплатный телефон Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кировская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110832/06/1108320693_121:0:966:634_1920x0_80_0_0_a0a4b3ba75f4c45724a423cc36e5eec4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, новости, поезд, железная дорога, происшествия
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области ряду пассажирских поездов изменили маршрут
22:12 01.02.2026 (обновлено: 22:21 01.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).
Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, сообщалось о задержке трех пассажирских поездов.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места", – информирует ФПК.
Через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас проследуют поезда:
№91 Северобайкальск – Москва (отправлением 29.01);
№31 Киров – Москва (отправлением 01.02);
№11 Новый Уренгой – Москва (отправлением 30.01).
Далее со станции Нижний Новгород поезда продолжат движение по основному маршруту.
Поезд №1 Владивосток – Москва (отправлением 26.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас – Нижний Новгород – Новки – Иваново. Далее со станции Ярославль поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Нижний Новгород – Арзамас – Агрыз – Ижевск. Далее со станции Чепца поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №311 Воркута – Новороссийск (отправлением 31.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз. Далее со станции Арзамас поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №290 Нижний Новгород – Москва (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Свеча – Вологда – Коноша. Далее со станции Котлас поезд продолжит движение по основному маршруту.
Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, подчеркнули в компании-перевозчике.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.
Круглосуточный бесплатный телефон Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.