ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты - РИА Новости Крым, 01.02.2026
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты - РИА Новости Крым, 01.02.2026
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты
Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК). РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T22:12
2026-02-01T22:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, сообщалось о задержке трех пассажирских поездов.Через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас проследуют поезда:№91 Северобайкальск – Москва (отправлением 29.01);№31 Киров – Москва (отправлением 01.02);№11 Новый Уренгой – Москва (отправлением 30.01).Далее со станции Нижний Новгород поезда продолжат движение по основному маршруту.Поезд №1 Владивосток – Москва (отправлением 26.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас – Нижний Новгород – Новки – Иваново. Далее со станции Ярославль поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Нижний Новгород – Арзамас – Агрыз – Ижевск. Далее со станции Чепца поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №311 Воркута – Новороссийск (отправлением 31.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз. Далее со станции Арзамас поезд продолжит движение по основному маршруту.Поезд №290 Нижний Новгород – Москва (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Свеча – Вологда – Коноша. Далее со станции Котлас поезд продолжит движение по основному маршруту.Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, подчеркнули в компании-перевозчике.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.Круглосуточный бесплатный телефон Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
ЧП на ж/д в Кировской области: пассажирским поездам изменили маршруты

Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области ряду пассажирских поездов изменили маршрут

22:12 01.02.2026 (обновлено: 22:21 01.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Из-за ЧП на железной дороге в Кировской области нескольким пассажирским поездам изменили маршрут следования, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).
Ранее 1 февраля стало известно, что на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, сообщалось о задержке трех пассажирских поездов.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда в Кировской области ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места", – информирует ФПК.

Через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас проследуют поезда:
№91 Северобайкальск – Москва (отправлением 29.01);
№31 Киров – Москва (отправлением 01.02);
№11 Новый Уренгой – Москва (отправлением 30.01).
Далее со станции Нижний Новгород поезда продолжат движение по основному маршруту.

Поезд №1 Владивосток – Москва (отправлением 26.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз – Арзамас – Нижний Новгород – Новки – Иваново. Далее со станции Ярославль поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №2 Москва – Владивосток (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Нижний Новгород – Арзамас – Агрыз – Ижевск. Далее со станции Чепца поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №311 Воркута – Новороссийск (отправлением 31.01) проследует через станции Киров – Балезино – Ижевск – Агрыз. Далее со станции Арзамас поезд продолжит движение по основному маршруту.
Поезд №290 Нижний Новгород – Москва (отправлением 01.02) проследует через станции Котельнич – Свеча – Вологда – Коноша. Далее со станции Котлас поезд продолжит движение по основному маршруту.
Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, подчеркнули в компании-перевозчике.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.

Круглосуточный бесплатный телефон Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
