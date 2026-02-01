Рейтинг@Mail.ru
Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом
Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом
Европа переориентируется от США на Китай и в противостоянии с американским лидером Дональдом Трампом теперь намерена брать пример с Пекина. Белый дом переходит... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T21:39
2026-02-01T21:39
мнения
малек дудаков
сша
дональд трамп
китай
в мире
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Европа переориентируется от США на Китай и в противостоянии с американским лидером Дональдом Трампом теперь намерена брать пример с Пекина. Белый дом переходит в оборону, и маятник уже качнулся резко в сторону Демократической партии на фоне фиаско республиканцев в том числе из-за политики по Гренландии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам экаперта, европейский политикум уже очень тешит себя надежой, что зенит второй каденции Трампа достигнут. Причем случилось это, считает американист, в начале 2026 года, что довольно рано, учитывая, другие прогнозы.Эксперт отмечает, что после некоторых метаний Европа сегодня пытается разработать новую стратегию, чтобы иметь возможность четко и слаженно отвечать на давление Трампа. И теперь уже ясно, что пример она будет брать с Китая, то есть без особых эмоций отвечать на действия Трампа, угрожая ему в ответ введением тарифов.На фоне происходящего в кругах европейских лидеров инициативу в США перехватывает Конгресс, а демократы создают все больше проблем команде Трампа, отмечает Дудаков.Такое вывод он делает, в том числе, анализируя успехи демократов по результатам опросов перед промежуточными выборами, тогда как некоторые прошедшие уже демонстрируют провалы республиканцев.Теперь у демократов в нижней палате 214 мест против 218 республиканских, а значит, принимать новые бюджеты команде Трампа станет еще сложнее: республиканцы имеют очень шаткое большинство, а Конгресс становится дисфункциональнее, добавил Дудаков.Республиканцы хорошо это осознают, не случайно спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже открыто требует от всех республиканских конгрессменов "не пропускать ни единого заседания, даже если они находятся на смертном одре", заметил эксперт.По словам Дудакова, поражения в Техасе, как и недавние провалы в Нью-Джерси, Вирджинии и Майами в конце 2025 года – это очень тревожный звоночек для команды Трампа.При этом, по мнению Дудакова, даже после ухода Трампа с поста президента США трансатлантический раскол между Америкой и Европой сохранится.Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя визит в Пекин британского премьера Кира Стармера, высказал мнение, что это означает намерение Европы выстраивать с Китаем независимые от США отношения.
Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом

Европа в противостоянии с Трампом будет брать пример с Пекина – мнение

21:39 01.02.2026
 
© РИА Новости . Юки Ивамура
Заграждения у здания Белого дома в Вашингтоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Европа переориентируется от США на Китай и в противостоянии с американским лидером Дональдом Трампом теперь намерена брать пример с Пекина. Белый дом переходит в оборону, и маятник уже качнулся резко в сторону Демократической партии на фоне фиаско республиканцев в том числе из-за политики по Гренландии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам экаперта, европейский политикум уже очень тешит себя надежой, что зенит второй каденции Трампа достигнут. Причем случилось это, считает американист, в начале 2026 года, что довольно рано, учитывая, другие прогнозы.

"Казалось, что пиком революции MAGA (Make America Great Again, с англ. "Сделаем Америку снова великой", девиз власти США под руководством Дональда Трампа – ред.) станет предстоящее лето с 250-летним юбилеем США и ЧМ мира по футболу. Однако последние события – с откатом Трампа в вопросах Гренландии и депортационными рейдами в Миннесоте – дают основания полагать, что Белый дом начинает переходить в режим обороны", – прокомментировал Дудаков в своем Telegram-канале.

Эксперт отмечает, что после некоторых метаний Европа сегодня пытается разработать новую стратегию, чтобы иметь возможность четко и слаженно отвечать на давление Трампа. И теперь уже ясно, что пример она будет брать с Китая, то есть без особых эмоций отвечать на действия Трампа, угрожая ему в ответ введением тарифов.
На фоне происходящего в кругах европейских лидеров инициативу в США перехватывает Конгресс, а демократы создают все больше проблем команде Трампа, отмечает Дудаков.
Такое вывод он делает, в том числе, анализируя успехи демократов по результатам опросов перед промежуточными выборами, тогда как некоторые прошедшие уже демонстрируют провалы республиканцев.
"Фиаско в Техасе. На выборах в местный Сенат уверенно победили демократы с отрывом в 14 пунктов. Нынче прошли досрочные выборы, и явка на них пониже. Но в любом случае маятник качнулся резко в сторону Демпартии. Заодно демократам удалось... победить и в округе в Хьюстоне на выборах в Конгресс", – отмечает политолог.
Теперь у демократов в нижней палате 214 мест против 218 республиканских, а значит, принимать новые бюджеты команде Трампа станет еще сложнее: республиканцы имеют очень шаткое большинство, а Конгресс становится дисфункциональнее, добавил Дудаков.
Республиканцы хорошо это осознают, не случайно спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже открыто требует от всех республиканских конгрессменов "не пропускать ни единого заседания, даже если они находятся на смертном одре", заметил эксперт.
По словам Дудакова, поражения в Техасе, как и недавние провалы в Нью-Джерси, Вирджинии и Майами в конце 2025 года – это очень тревожный звоночек для команды Трампа.

"Чем больше они (республиканцы – ред.) играются во внешнюю политику, тем быстрее теряют позиции внутри Америки. И времени на разворот остается все меньше", – считает политолог.

При этом, по мнению Дудакова, даже после ухода Трампа с поста президента США трансатлантический раскол между Америкой и Европой сохранится.

"Европейцы больше не пытаются "пересидеть" Трампа, приходится учиться выживать в новых реалиях... Евробюрократия старается спешно переориентироваться на Индию и Китай. Сделать такой большой разворот будет очень сложно, сказываются и внутренние расколы в Европе, которые не позволили им, например, оперативно ратифицировать сделку с Меркосур. Однако вариантов нет", – подытожил эксперт.

Трамп угрожает Канаде из-за сделки с Китаем
Ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя визит в Пекин британского премьера Кира Стармера, высказал мнение, что это означает намерение Европы выстраивать с Китаем независимые от США отношения.
