Белый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с Трампом

2026-02-01T21:39

мнения

малек дудаков

сша

дональд трамп

китай

в мире

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/19/1133053907_0:0:3172:1784_1920x0_80_0_0_915831830946517f303058852c381f13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Европа переориентируется от США на Китай и в противостоянии с американским лидером Дональдом Трампом теперь намерена брать пример с Пекина. Белый дом переходит в оборону, и маятник уже качнулся резко в сторону Демократической партии на фоне фиаско республиканцев в том числе из-за политики по Гренландии. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам экаперта, европейский политикум уже очень тешит себя надежой, что зенит второй каденции Трампа достигнут. Причем случилось это, считает американист, в начале 2026 года, что довольно рано, учитывая, другие прогнозы.Эксперт отмечает, что после некоторых метаний Европа сегодня пытается разработать новую стратегию, чтобы иметь возможность четко и слаженно отвечать на давление Трампа. И теперь уже ясно, что пример она будет брать с Китая, то есть без особых эмоций отвечать на действия Трампа, угрожая ему в ответ введением тарифов.На фоне происходящего в кругах европейских лидеров инициативу в США перехватывает Конгресс, а демократы создают все больше проблем команде Трампа, отмечает Дудаков.Такое вывод он делает, в том числе, анализируя успехи демократов по результатам опросов перед промежуточными выборами, тогда как некоторые прошедшие уже демонстрируют провалы республиканцев.Теперь у демократов в нижней палате 214 мест против 218 республиканских, а значит, принимать новые бюджеты команде Трампа станет еще сложнее: республиканцы имеют очень шаткое большинство, а Конгресс становится дисфункциональнее, добавил Дудаков.Республиканцы хорошо это осознают, не случайно спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже открыто требует от всех республиканских конгрессменов "не пропускать ни единого заседания, даже если они находятся на смертном одре", заметил эксперт.По словам Дудакова, поражения в Техасе, как и недавние провалы в Нью-Джерси, Вирджинии и Майами в конце 2025 года – это очень тревожный звоночек для команды Трампа.При этом, по мнению Дудакова, даже после ухода Трампа с поста президента США трансатлантический раскол между Америкой и Европой сохранится.Трамп угрожает Канаде из-за сделки с КитаемРанее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя визит в Пекин британского премьера Кира Стармера, высказал мнение, что это означает намерение Европы выстраивать с Китаем независимые от США отношения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп требует немедленного ареста Барака Обамы"Танец с саблями" в Иране: что задумал Трамп и чем это может кончитьсяЧем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе

сша

китай

европа

