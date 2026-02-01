https://crimea.ria.ru/20260201/armiya-rf-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1152851955.html

Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.02.2026

Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое,... РИА Новости Крым, 01.02.2026

2026-02-01T12:23

2026-02-01T12:23

2026-02-01T12:40

новости сво

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142402556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974b79c3b6dd7180691eabcc9cf31010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое, сообщает в воскресенье Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Торецкого в ДНР и Петровки Запорожской области.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Терноватого и Речного в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу