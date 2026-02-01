https://crimea.ria.ru/20260201/armiya-rf-osvobodila-esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1152851955.html
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
2026-02-01T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое, сообщает в воскресенье Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Торецкого в ДНР и Петровки Запорожской области.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Терноватого и Речного в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
