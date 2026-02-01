Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 01.02.2026
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое,... РИА Новости Крым, 01.02.2026
2026-02-01T12:23
2026-02-01T12:40
новости сво
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое, сообщает в воскресенье Минобороны России.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Торецкого в ДНР и Петровки Запорожской области.В пятницу в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Терноватого и Речного в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
Новости
новости сво, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Еще два населенных пункта перешли под контроль армии России в ДНР и Харьковской области

12:23 01.02.2026 (обновлено: 12:40 01.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии взяли под контроль еще два населенных пункта – в ДНР освобождено Сухецкое, в Харьковской области под контроль РФ перешло Зеленое, сообщает в воскресенье Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области", – говорится в сводке министерства.

Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными Торецкого в ДНР и Петровки Запорожской области.
В пятницу в Минобороны РФ проинформировали об освобождении Терноватого и Речного в Запорожской области и Бересток в Донецкой Народной Республике.
В российском военном ведомстве уточнили, что за прошедшую неделю были освобождены семь населенных пунктов, в том числе Новояковлевка (Запорожская область), "Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
