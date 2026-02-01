https://crimea.ria.ru/20260201/Avtoritarnyy-demokrat-Boris-Eltsin-i-ego-epokha-1119213188.html

Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха

2026-02-01T08:37

общество

новости

политика

россия

история

борис ельцин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119213052_0:381:2391:1725_1920x0_80_0_0_cae068a87afbe5be9b7f898a37d67b04.jpg

Борис Ельцин. Глыба отечественной политики, вокруг которой не утихают споры до сих пор. Кем был первый президент России: демократом или авторитарным "царем Борисом"? Желал ли он развала СССР и какое место занимал Крым в его взглядах на будущее страны? Об этом РИА Новости Крым рассказал его соратник, глава администрации президента РФ в 1993-1996 годах Сергей Филатов.– Сергей Александрович, на Ваш взгляд Ельцин – демократ или авторитарный лидер – "Царь Борис", как его называли иногда в 90-е?– Знаете, когда я поработал с ним, понаблюдал, я понял, что от авторитарного он очень тяжело уходил. Любому человеку, который побывал при авторитарном правлении, конечно, нравится больше командовать. Когда ты можешь одним словом заставить что-то сделать. Не знаю, когда, но он точно понял, что надо идти демократическим путем. Может быть, потому, что так с ним поступили в ЦК – выкинули, как не знаю что, может быть, еще почему-то. Но авторитарные люди очень не любят никаких конституций, законов, и это очень сильно их отличает. Поэтому Борис Николаевич очень тяжело от этого отвыкал, но часто применял авторитарную силу. Особенно, когда это касалось увольнений кого-нибудь, принятия каких-то чрезвычайных решений.– Как, например, он разрешал конституционный кризис 1993 года…– Тогда Конституцию он принял, она лежал у него на столе, он действительно часто к ней обращался и даже мне показывал, мол, вот, смотрите, я постоянно работаю с Конституцией. Хотя не могу сказать, что от всех авторитарных привычек он был освобожден.– В чем феномен Ельцина как политика, как исторической личности?– На наше счастье, нашелся человек, который понял, что нужно перестраивать страну и взаимоотношения, что нужно жить по закону. Вокруг Ельцина сразу начала собираться команда. А для него тяжело было быть первенцем в этом деле. Естественно, тут же собралась команда противников, очень жесткая и жестокая, которая "жарила" его, как могла. Пыталась за ним гоняться и найти все-таки способ обвинить его и устроить импичмент. Все это было.– Но при этом Ельцина обвиняют в развале Советского Союза. А сам Борис Николаевич ставил это основной целью как ступень к своей победе?– Ничего подобного! Это выдумка, приклеенный ярлык. Назову только две даты: 19 августа был путч ГКЧП, а 23 августа уже практически все республики объявили суверенитет и вышли из состава Советского Союза. Все, кроме России и Белоруссии. Мы с ним как-то разговаривали, я ему сказал: "Борис Николаевич, возглавьте Советский Союз. Он сказал: "Ни в коем случае, мне Россия дороже, я пришел ее поставить на нормальное место". И вот развален Советский Союз, нет законодательного собрания, нет правительства, и в таком режиме мы живем сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь... Остался один президент, у которого практически не было власти, не было механизма. Ельцин тут ни при чем. Горбачев не сделал ни одного шага для того, чтоб сохранить Советский Союз.– Сейчас Борису Николаевичу вменяют то, что он при подписании Беловежских соглашений и в неразберихе 1992-93 годов не поставил вопрос о статусе Крыма, то есть не забрал Крым сразу после развала СССР. Какие вообще были мнения по поводу Крыма в окружении Ельцина, и что сам Борис Николаевич думал про Крым и Черноморский флот?– Мы с Юрием Яровым в качестве заместителей председателя Верховного Совета РСФСР вели тогда переговоры: я – по Севастополю, Яров – по Крыму. Мы очень быстро договорились по Севастополю. Что касается переговоров по Крыму, они с самого начала не получались никак, и в какой-то момент все разговоры о Крыме прекратились. О чем говорили непосредственно Кравчук и Ельцин, я не знаю. И, думаю, что никто не знает. Я присутствовал при разговоре Бориса Николаевича с премьером Украины (Витольдом Фокиным – ред.). Когда встал вопрос о том, что Киев должен передать России ядерное оружие, министр обороны Украины Александр Мороз выступил категорически против и заявил: "Мы тоже великая держава и нам это оружие тоже нужно". Борис Николаевич ответил, что через пять-семь лет это оружие у них перестанет действовать, там надо все менять. Как я понял, ядерное оружие было главным препятствием для того, чтобы идти дальше. И только в 1994 году, когда были привлечены зарубежные страны, появился тот самый Будапештский меморандум, в котором было указано, что территория Украины неприкосновенна, а участники соглашения берут на себя обязательства защищать суверенитет Украины. Это была уже не просто договоренность между Украиной и Россией, а международное соглашение.– Почему у значительного числа людей фигура Ельцина вызывает такое отторжение?– То, что было при советской власти, многим людям было очень дорого, для многих развал СССР оказался очень болезненным. Я это понимаю. Только развал Союза и Ельцин – это разные вещи. Ельцин понял главное: страна не может развиваться, если в ней нет конкуренции. В советской системе нет и не было конкуренции, ее пытались заменить социалистическим соревнованием, но это абсолютно не то, что нужно. Все, что остается без конкуренции, в конечном итоге ведет к деградации.– В свое время Брежневу тоже вменяли, что он долго не покидал власть и тем самым приблизил развал Советского Союза. Но сегодня по соцопросам Брежнев – чуть не один из лучших советских и российских правителей XX века. Такая трансформация отношения к Ельцину может произойти?– Она уже произошла. Какая-то часть населения уже переосмысливает ту эпоху.Беседовал Сергей ГеоргиевСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2026

общество, новости, политика, россия, история, борис ельцин