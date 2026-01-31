Рейтинг@Mail.ru
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ - РИА Новости Крым, 31.01.2026
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ - РИА Новости Крым, 31.01.2026
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T18:05
2026-01-31T18:05
тхэквондо
спорт
соревнования
политика
в мире
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ. Отмечается, что оно немедленно вступает в силу.Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
россия
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ

World Taekwondo допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном

18:05 31.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ. Отмечается, что оно немедленно вступает в силу.
"Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация", - говорится в заявлении.
Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
