https://crimea.ria.ru/20260131/world-taekwondo-dopustila-rossiyan-do-sorevnovaniy-s-flagom-i-gimnom-rf-1152841634.html
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ - РИА Новости Крым, 31.01.2026
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T18:05
2026-01-31T18:05
2026-01-31T18:05
тхэквондо
спорт
соревнования
политика
в мире
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_01750a4a6ea885e882dd83fec1191237.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.Соответствующее решение было принято на заседании в ОАЭ. Отмечается, что оно немедленно вступает в силу.Ранее World Taekwondo допускал российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246853_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0f90e54d3a3456ce736dfced07097615.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тхэквондо, спорт, соревнования, политика, в мире, россия, новости
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
World Taekwondo допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном