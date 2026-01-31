https://crimea.ria.ru/20260131/vstrecha-putina-i-zelenskogo-i-epidemiya-v-kieve-top-novostey-nedeli-1152826326.html

Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели

Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели

Глава Киевского режима Владимир Зеленский отпраздновал свой день рождения – какие "душевные" пожелания передали ему киевляне. Зеленский рассказал, что... РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T16:45

2026-01-31T16:45

2026-01-31T17:00

топ новостей недели

новости

крым

в мире

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148806631_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05b22379a00cb15914fb286c6006d242.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский отпраздновал свой день рождения – какие "душевные" пожелания передали ему киевляне. Зеленский рассказал, что обсуждалось на прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговорах и заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путины вопрос территорий. В Севастополе после атаки ВСУ обломки упавшего БПЛА ранили мужчину. Киеву грозит экологическая катастрофа. Ученые рассказали, попадет ли вирус Нипах в Россию. Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым. Миллион домов остались без света в США на фоне бушующей снежной бури. В Крыму ожидаются морозы со снегом в конце января - начале февраля. В республике планируют полностью отказаться от наличной оплаты проезда к летнему сезону.О главных событиях этой недели – в подборке РИА Новости Крым.Два цветка и крематорий: киевляне поздравили ЗеленскогоРяд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с опросом киевлян. Жителей украинской столицы спросили, как бы они поздравили Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 48 лет, с днем рождения и что бы они ему подарили."Частный участок в крематории, причем, если можно, заживо", – сказал седой мужчина в военной форме.Одна девушка пожелала главе киевского режима немножко ума и адекватности, а двое пожилых мужчин – завершения каденции, и чтобы его скорее выгнали.Заявление Зеленского по итогам переговоров в Абу-ДабиВладимир Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры по Украине конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить"."Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - написал он в своем Telegram-канале.По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорийВстреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса территорий, о готовности к которой заявили в МИД Украины, при нынешних обстоятельствах невозможна. В Киеве это знают и сделали соответствующее заявление с одной целью, не имеющей отношения к переговорам с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Накануне украинские СМИ, цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщили, что Зеленский якобы готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос территорий.По словам Шипилина, Киеву хорошо известно, что встреча Путина и Зеленского как двух президентов невозможна."Для того, чтобы Зеленский действительно удостоился встречи с Владимиром Путиным, он должен, во-первых, предпринять некоторые шаги, в частности, выиграть выборы. Сейчас он никто. Встреча в этом формате невозможна, потому что Зеленский не является президентом. А президенту великой России встречаться не пойми с кем от Украины совершенно не нужно", – сказал Шипилин.Он подчеркнул, что "с Владимиром Путиным хотят встретиться очень многие, поскольку это лидер глобального уровня", что Киев также хорошо понимает. А, следовательно, если бы элиты на Украине действительно ставили цель заинтересовать российскую сторону в обсуждении важных вопросов для достижения мира на уровне президента РФ, такая встреча готовилась бы ими определенным образом по официальным каналам, а не в СМИ, добавил эксперт.В Севастополе обломками дрона ранен мужчинаПри атаке ВСУ на Севастополь ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он рассказал, что за минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА."Возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано", - сказал он.Киеву грозит экологическая катастрофаВ Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.В Киеве проблемы с отоплением, светом и водой, из-за чего вместе с параличом работы жилищно-коммунального хозяйства возникает опасная санитарно-эпидемиологическая обстановка, выразил мнение эксперт.Опасный вирус Нипах и ожидание новой пандемииЗавоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет. Об этом РИА Новости Крым заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Природные резервуары-носители вируса, по его словам, – летучие собаки и летучие лисы, передается он большей степени через пищу и воду, и имеет высокую летальность, но небольшую контагиозность."Все вспышки, которые у нас фиксировались еще в 90-е годы – это единичные случаи. Пандемический потенциал его пока, по тем наблюдениям, которые есть, исходя из тех знаний, которыми мы располагаем, нельзя считать высоким. О новой пандемии пока речь не идет. А вот завоз на нашу территорию возможен теми, кто туда ездил", – убежден академик.При этом, по его данным, только за первые две недели года больше 600 тысяч россиян выезжали за рубеж, и в основном как раз в юго-восточную Азию. В этой связи Онищенко просит граждан с ответственностью отнестись к мерам профилактике.Немецкий политик заявил о желании переехать в КрымГлава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в перспективе полуостров может заинтересовать и других выходцев из европейских стран. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости."В Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится", – отметил Нимайер.Миллион домов без света: снежная буря в СШАКоличество домов, оставшихся без электроэнергии в США на фоне снежной бури, превысило миллион, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.Из общего числа отключений больше всего пришлось на штаты Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Джорджия.Снежный шторм накрыл Штаты накануне. Из-за этого в выходные в стране были отменены примерно 12 тысяч авиарейсов. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в воскресенье в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.В Крым вернутся морозы и снегВ Крыму в конце января – начале февраля ожидается резкое похолодание и снегопады в связи с прохождением циклона через территорию полуострова. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам специалиста, на этой неделе в Крыму продержится теплая погода: ночные температуры воздуха составят +2…+7, +3…+8 градусов, дневные – от 9 до 14 градусов тепла, а 30 января ожидается +10…+15 градусов. Однако уже 31 января погода начнет резко меняться."Январь завершится прохождением циклона и выпадением сильных дождей: 31 января – уже с мокрым снегом, 1 февраля – снег. Температурный фон, предположительно, понизится очень резко. Предварительно, самые холодные дни – 1, 2 и 3 февраля. Температура воздуха составит от -2 до +2 в северных и центральных районах Крыма. Ночные температуры, по предварительным расчетам, составят от -5 до -10 градусов", - сказала Любецкая.Проезд без наличных - единая транспортная карта в КрымуВ Крыму планируется поэтапный переход на безналичную оплату проезда с использованием транспортных и банковских карт. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский.По его словам, внедрение новой транспортной карты направлено прежде всего на повышение безопасности пассажиров. Министр пояснил, что при оплате наличными водитель вынужден отвлекаться от управления для размена денег, что создает дополнительные риски на дороге. В связи с этим в республике планируется максимальной уйти от наличной оплаты проезда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260130/oon-na-grani-finansovogo-kollapsa-iz-za-nekhvatki-sredstv--pismo-genseka-1152829046.html

https://crimea.ria.ru/20260131/v-rossii-vveli-zapret-na-eksport-benzina-i-dizelya-dlya-neproizvoditeley-1152839305.html

https://crimea.ria.ru/20260130/kitay-budet-vospityvat-evropu--ekspert-o-vizite-starmera-v-pekin-1152822304.html

https://crimea.ria.ru/20260131/v-kieve-ostanovili-metro-i-otklyuchili-vodu-1152838830.html

https://crimea.ria.ru/20260131/pistorius-sravnil-otnosheniya-v-nato-s-krizisom-v-brake-posle-20-let-1152840264.html

https://crimea.ria.ru/20260130/pokushenie-na-rukovodstvo-khersonskoy-oblasti--figuranty-poluchili-sroki-1152816146.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости, крым, в мире, новости крыма, общество