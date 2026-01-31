https://crimea.ria.ru/20260131/v-sevastopole-ostanovili-reysy-passazhirskikh-katerov-k-artbukhte-1152836246.html
В Севастополе остановили рейсы пассажирских катеров к Артбухте
Из-за ухудшения погоды в Севастополе приостановлена работа пассажирских катеров. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 31.01.2026
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Из-за ухудшения погоды в Севастополе приостановлена работа пассажирских катеров. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.В Крыму в эти выходные действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается резкое похолодание, дожди, переходящие в мокрый снег, усиление ветра до 25 метров в секунду. В субботу в Севастополе прогнозируют ветер до 15 м/с и резкое понижение температуры до +2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в холодном дыхании Арктики: погода на выходныеДорогу на Ай-Петри перекрыли из-за непогодыНа пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
