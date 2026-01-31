https://crimea.ria.ru/20260131/v-sevastopole-do-pozdnego-vechera-budut-slyshny-vzryvy-i-strelba-1152837242.html
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуУчения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
