В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

По всему побережью Севастополя до позднего вечера проходят учения флота

11:30 31.01.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
