https://crimea.ria.ru/20260131/v-sevastopole-do-pozdnego-vechera-budut-slyshny-vzryvy-i-strelba-1152837242.html

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 31.01.2026

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T11:30

2026-01-31T11:30

2026-01-31T11:30

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138183236_0:0:1617:909_1920x0_80_0_0_c4faad952f2e73ebe0c3c57e944cbb23.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колоннуУчения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному боюВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя