В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей

2026-01-31T14:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В России введет запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Как отметили в правительстве, мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливной рынке.Ранее сообщалось, что в Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедахПравительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТАксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму

