В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
В России введет запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В России введет запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Как отметили в правительстве, мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливной рынке.Ранее сообщалось, что в Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками.
Новости
россия, бензин, топливо, экспорт, новости, правительство россии
В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей

В России введен новый запрет на экспорт бензина и дизеля непроизводителями до 31 июля

14:20 31.01.2026 (обновлено: 14:24 31.01.2026)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В России введет запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он будет действовать до 31 июля 2026 года и не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний", — говорится в публикации.

Как отметили в правительстве, мера направлена на обеспечение стабильности на внутреннем топливной рынке.
Ранее сообщалось, что в Крыму нормализовалась ситуация с доставкой топлива, в регионе сформированы необходимые запасы бензина на случай перебоев с поставками.
РоссияБензинТопливоЭкспортНовостиПравительство России
 
