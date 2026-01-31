Рейтинг@Mail.ru
В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым началось в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье,... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T15:43
2026-01-31T15:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым началось в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.Друзья, коллеги и поклонники Свечникова приходят к церкви, чтобы проститься с пловцом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым

В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым

15:43 31.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым началось в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
Друзья, коллеги и поклонники Свечникова приходят к церкви, чтобы проститься с пловцом. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов.
