В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Об... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T19:51
2026-01-31T19:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти, добавила она.По ее словам, буквально каждый месяц сфера здравоохранения Крыма радует внедрением каких-то новых высокотехнологичных методов лечения в связи с тем, что в республике появились новые виды медицинской помощи, которые стали доступны для крымчан."Высокотехнологичная медицинская помощь – это обычно сложные технологические операции, требующие высокой подготовки медицинского специалиста, а также наличия специализированного оборудования, расходных материалов, – сказала Рубель. – И если в 2015 году за большинством таких операций нужно было ехать на материк, то теперь наши специалисты делают операции такого уровня. И по некоторым направлениям мы в числе лучших по стране".В частности, в Крыму проводят сложные операции на желудке эндоскопическим методом, то есть без больших разрезов, а в новом отделении острой ишемии конечностей, которое открылось в 2025 году, спасают от ампутаций пациентов с запущенными случаями болезни, в том числе при сахарном диабете, рассказала Рубель.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом: ВМП получили около 17 500 жителей республики, включая 1 000 детей.Он также подчеркнул, что в 2026 году, в Крыму будут внедрять новые для региона методы ВМП по таким направлениям, как: нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия, детская онкогематология, онкология, травматология и ортопедия.
В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах

В Крыму стала доступная пластика больших участков кости на новейших аппаратах

19:51 31.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.

"Уже в этом году по травматологии снова появилось новое направление по пластике больших участков кости с использованием специальных аппаратов, которые в таких объемах были недоступны на территории Республики Крым", – рассказала Рубель.

Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти, добавила она.
"Вообще кисть – это отдельное направление травматологии, которое требует высокой квалификации врачей. И приятно, что в прошлом году наши крымские медики тоже научились это делать", – сказала Рубель.
По ее словам, буквально каждый месяц сфера здравоохранения Крыма радует внедрением каких-то новых высокотехнологичных методов лечения в связи с тем, что в республике появились новые виды медицинской помощи, которые стали доступны для крымчан.
"Высокотехнологичная медицинская помощь – это обычно сложные технологические операции, требующие высокой подготовки медицинского специалиста, а также наличия специализированного оборудования, расходных материалов, – сказала Рубель. – И если в 2015 году за большинством таких операций нужно было ехать на материк, то теперь наши специалисты делают операции такого уровня. И по некоторым направлениям мы в числе лучших по стране".
В частности, в Крыму проводят сложные операции на желудке эндоскопическим методом, то есть без больших разрезов, а в новом отделении острой ишемии конечностей, которое открылось в 2025 году, спасают от ампутаций пациентов с запущенными случаями болезни, в том числе при сахарном диабете, рассказала Рубель.
"В прошлом году у нес наблюдался рост по оказанию высокотехнологической помощи... Это несколько направлений: онкология, реабилитация, травматология и хирургия. Есть и другие, но это то, что касается большого количества людей", – уточнила Рубель.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом: ВМП получили около 17 500 жителей республики, включая 1 000 детей.
Он также подчеркнул, что в 2026 году, в Крыму будут внедрять новые для региона методы ВМП по таким направлениям, как: нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия, детская онкогематология, онкология, травматология и ортопедия.
