В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в январе 2026 года был впервые внедрен метод высокотехнологичной медицинской помощи в травматологии для проведения пластики больших участков кости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.Также по линии травматологии медики в республике с недавних пор могут проводить пластику сухожилий кисти, добавила она.По ее словам, буквально каждый месяц сфера здравоохранения Крыма радует внедрением каких-то новых высокотехнологичных методов лечения в связи с тем, что в республике появились новые виды медицинской помощи, которые стали доступны для крымчан."Высокотехнологичная медицинская помощь – это обычно сложные технологические операции, требующие высокой подготовки медицинского специалиста, а также наличия специализированного оборудования, расходных материалов, – сказала Рубель. – И если в 2015 году за большинством таких операций нужно было ехать на материк, то теперь наши специалисты делают операции такого уровня. И по некоторым направлениям мы в числе лучших по стране".В частности, в Крыму проводят сложные операции на желудке эндоскопическим методом, то есть без больших разрезов, а в новом отделении острой ишемии конечностей, которое открылось в 2025 году, спасают от ампутаций пациентов с запущенными случаями болезни, в том числе при сахарном диабете, рассказала Рубель.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году объем оказания высокотехнологичной помощи в Крыму вырос на 14% по сравнению с 2024 годом: ВМП получили около 17 500 жителей республики, включая 1 000 детей.Он также подчеркнул, что в 2026 году, в Крыму будут внедрять новые для региона методы ВМП по таким направлениям, как: нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия, детская онкогематология, онкология, травматология и ортопедия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав В России сервисы мониторинга глюкозы включат в "белые списки"

