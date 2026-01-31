Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся низких температур, сообщают в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся низких температур, сообщают в "Крымавтодоре".По данным организации, первыми через отметку 0 градусов перешли Раздольненский и Краноперекопский районы — около 16.00-18.00. Температура может опуститься ниже до минусовых значений. В последующие часы понижение ожидается в Первомайском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах, а также в Керчи. В ночное время отрицательные значения прогнозируются в Нижнегорском, Сакском и Симферопольском районах, а ближе к утру — в Бахчисарайском, Белогорском и Кировском районах."Грушевский перевал — переход к отрицательным значениям с 18:00, до –1 °CАнгарский перевал — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °CПеревальное — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °C", — уточнили в "Крымавтодоре".В связи с этим дорожные службы усилили работы, постоянный мониторинг, особенно по мостам, путепроводам, спускам и участкам с повышенной влажностью. Кроме того, на потенциально опасных участках проводится превентивная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах

В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся холодов

18:16 31.01.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниГололед на дорогах Кубани
Гололед на дорогах Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся низких температур, сообщают в "Крымавтодоре".
По данным организации, первыми через отметку 0 градусов перешли Раздольненский и Краноперекопский районы — около 16.00-18.00. Температура может опуститься ниже до минусовых значений. В последующие часы понижение ожидается в Первомайском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах, а также в Керчи.
В ночное время отрицательные значения прогнозируются в Нижнегорском, Сакском и Симферопольском районах, а ближе к утру — в Бахчисарайском, Белогорском и Кировском районах.
"Грушевский перевал — переход к отрицательным значениям с 18:00, до –1 °C
Ангарский перевал — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °C
Перевальное — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °C", — уточнили в "Крымавтодоре".
В связи с этим дорожные службы усилили работы, постоянный мониторинг, особенно по мостам, путепроводам, спускам и участкам с повышенной влажностью. Кроме того, на потенциально опасных участках проводится превентивная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.
