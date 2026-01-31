https://crimea.ria.ru/20260131/v-krymu-nachinaetsya-gololed-situatsiya-na-dorogakh-1152842132.html

В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах

В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся низких температур, сообщают в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Крыму возобновили постоянное патрулирование дорог из-за надвигающихся низких температур, сообщают в "Крымавтодоре".По данным организации, первыми через отметку 0 градусов перешли Раздольненский и Краноперекопский районы — около 16.00-18.00. Температура может опуститься ниже до минусовых значений. В последующие часы понижение ожидается в Первомайском, Ленинском, Красногвардейском и Джанкойском районах, а также в Керчи. В ночное время отрицательные значения прогнозируются в Нижнегорском, Сакском и Симферопольском районах, а ближе к утру — в Бахчисарайском, Белогорском и Кировском районах."Грушевский перевал — переход к отрицательным значениям с 18:00, до –1 °CАнгарский перевал — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °CПеревальное — снижение до 0 °C с 19:00, переход в "минус" с 23:00, до –1 °C", — уточнили в "Крымавтодоре".В связи с этим дорожные службы усилили работы, постоянный мониторинг, особенно по мостам, путепроводам, спускам и участкам с повышенной влажностью. Кроме того, на потенциально опасных участках проводится превентивная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

