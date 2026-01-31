https://crimea.ria.ru/20260131/v-kieve-ostanovili-metro-i-otklyuchili-vodu-1152838830.html

На Украине остановили метро и отключили воду

На Украине остановили метро и отключили воду - РИА Новости Крым, 31.01.2026

На Украине остановили метро и отключили воду

В субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T13:52

2026-01-31T13:52

2026-01-31T13:56

киев

харьков

метро

в мире

энергосистема украины

украина

новости

денис шмыгаль

винницкая область

житомирская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152838716_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_14dfe02609001827eef504c4084ff79b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают местные СМИ.Кроме того, украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении в Киеве и Киевской области экстренных отключений электричества. Из-за этого в городе нет водоснабжения.Нет воды в Винницкой и Сумской областях. Движение поездов, троллейбусов и трамваев остановлено в Житомирской и Сумской областях. Первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что причиной стали технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 КВт между энергосистемами Румынии и Молдовы на линии 750 КВт между восточной и западной частями Украины.Также обесточены пять районов Одесской области. В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения. Экстренные графики отключения света действуют по всей стране.29 января мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации. Он призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и ДонбассаНа Украине ограничили движение поездовБлэкаут на Украине: обесточены 13 областей

киев

харьков

украина

винницкая область

житомирская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, харьков, метро, в мире, энергосистема украины, украина, новости, денис шмыгаль, винницкая область, житомирская область, сумская область