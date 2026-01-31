https://crimea.ria.ru/20260131/v-kieve-ostanovili-metro-i-otklyuchili-vodu-1152838830.html
На Украине остановили метро и отключили воду
На Украине остановили метро и отключили воду - РИА Новости Крым, 31.01.2026
На Украине остановили метро и отключили воду
В субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают местные СМИ.Кроме того, украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении в Киеве и Киевской области экстренных отключений электричества. Из-за этого в городе нет водоснабжения.Нет воды в Винницкой и Сумской областях. Движение поездов, троллейбусов и трамваев остановлено в Житомирской и Сумской областях. Первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что причиной стали технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 КВт между энергосистемами Румынии и Молдовы на линии 750 КВт между восточной и западной частями Украины.Также обесточены пять районов Одесской области. В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения. Экстренные графики отключения света действуют по всей стране.29 января мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации. Он призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и ДонбассаНа Украине ограничили движение поездовБлэкаут на Украине: обесточены 13 областей
Причиной блэкаута на Украине стал технологический сбой и отключение линии с Молдовой
13:52 31.01.2026 (обновлено: 13:56 31.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В субботу Киев полностью остался без водоснабжения. Кроме того, в украинской столице остановили работу метро из-за отсутствия электричества Об этом сообщают местные СМИ.
"Остановлена работа метро в Харькове и Киеве из-за отсутствия электроэнергии", - говорится в сообщениях изданий.
Кроме того, украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении в Киеве и Киевской области экстренных отключений электричества. Из-за этого в городе нет водоснабжения.
"В связи с аварией в энергосистеме на данный момент отсутствует водоснабжение во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Киевводоканала".
Нет воды в Винницкой и Сумской областях. Движение поездов, троллейбусов и трамваев остановлено в Житомирской и Сумской областях.
Первый вице-премьер-министр Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что причиной стали технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 КВт между энергосистемами Румынии и Молдовы на линии 750 КВт между восточной и западной частями Украины.
"Это привело к каскадному отключению в электросистеме Украины и спровоцировало отключение автоматики на подстанциях. Были разргужены блоки атомных электростанций", - написал он в Telegram
Также обесточены
пять районов Одесской области. В самой Одессе подача электроэнергии осуществляется только на объекты критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения. Экстренные графики отключения света действуют по всей стране.
29 января мэр Львова
Андрей Садовой сообщил, что город начали готовить к режиму чрезвычайной ситуации. Он призвал горожан сделать запасы воды и продуктов.
В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации
с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.
Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.
В Киеве из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла
есть риски возникновения серьезной экологической катастрофы. Это может подвигнуть украинцев выступить против преступного режима Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
