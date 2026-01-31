https://crimea.ria.ru/20260131/v-feodosii-slyshna-strelba--prichiny-1152838107.html
В Феодосии слышна стрельба – причины
В Феодосии слышна стрельба – причины
В Феодосии днем в субботу проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации. РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии днем в субботу проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что в городе до позднего вечера будут проходить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
