В Феодосии слышна стрельба – причины - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Феодосии слышна стрельба – причины
В Феодосии слышна стрельба – причины - РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Феодосии слышна стрельба – причины
В Феодосии днем в субботу проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии днем в субботу проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что в городе до позднего вечера будут проходить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Феодосии днем в субботу проходят тренировки военных. В городе могут быть слышны звуки стрельбы. Об этом предупредили в местной администрации.
"Сегодня, 31 января, с 14:00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал, что в городе до позднего вечера будут проходить учения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
