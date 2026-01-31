https://crimea.ria.ru/20260131/umer-nastoyatel-yaltinskogo-khrama-voskreseniya-khristova-1152838577.html
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T13:34
2026-01-31T13:34
2026-01-31T13:34
крым
ялта
утраты
крымская митрополия
общество
православие
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152838431_0:428:960:968_1920x0_80_0_0_15f85df9506f3c8517e4926033914989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии."Прощание с отцом Иоанном состоится 31 января в храме Воскресения Христова в Ялте. Отпевание новопреставленного священнослужителя состоится в храме Воскресения Христова в понедельник, 2 февраля", - сообщили в митрополии.Божественная литургия состоится в 8 утра, чин отпевания - в 10:00.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни. Отпевание состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе 19 января. Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов. Похоронен Лазарь на территории собора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152838431_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_576345d0f62edbb13343ab5cd9ff339f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, утраты, крымская митрополия, общество, православие, религия
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
В Ялте скончался настоятель храма Воскресения Христова Иоанн Никитенко