Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова

Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова

В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии."Прощание с отцом Иоанном состоится 31 января в храме Воскресения Христова в Ялте. Отпевание новопреставленного священнослужителя состоится в храме Воскресения Христова в понедельник, 2 февраля", - сообщили в митрополии.Божественная литургия состоится в 8 утра, чин отпевания - в 10:00.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни. Отпевание состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе 19 января. Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов. Похоронен Лазарь на территории собора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

