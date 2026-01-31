Рейтинг@Mail.ru
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T13:34
2026-01-31T13:34
крым
ялта
утраты
крымская митрополия
общество
православие
религия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии."Прощание с отцом Иоанном состоится 31 января в храме Воскресения Христова в Ялте. Отпевание новопреставленного священнослужителя состоится в храме Воскресения Христова в понедельник, 2 февраля", - сообщили в митрополии.Божественная литургия состоится в 8 утра, чин отпевания - в 10:00.Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни. Отпевание состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе 19 января. Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов. Похоронен Лазарь на территории собора.
крым
ялта
крым, ялта, утраты, крымская митрополия, общество, православие, религия
Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова

В Ялте скончался настоятель храма Воскресения Христова Иоанн Никитенко

13:34 31.01.2026
 
© Крымская митрополияВ Ялте скончался настоятель храма Воскресения Христова Иоанн Никитенко
В Ялте скончался настоятель храма Воскресения Христова Иоанн Никитенко
© Крымская митрополия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Ялте в возрасте 51 года ушел из жизни настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Иоанн Никитенко. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
"Прощание с отцом Иоанном состоится 31 января в храме Воскресения Христова в Ялте. Отпевание новопреставленного священнослужителя состоится в храме Воскресения Христова в понедельник, 2 февраля", - сообщили в митрополии.
Божественная литургия состоится в 8 утра, чин отпевания - в 10:00.
Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру - Ростислав Швец) скончался 17 января на 88-м году жизни. Отпевание состоялось в Кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе 19 января. Проститься с почившим владыкой пришли глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов, муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя Эмирали Аблаев, крымские депутаты, представители городских властей Симферополя, творческая интеллигенция, духовенство полуострова различных санов. Похоронен Лазарь на территории собора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
