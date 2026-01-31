Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому... РИА Новости Крым, 31.01.2026
стивен уиткофф
сша
россия
новости
политика
кирилл дмитриев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами."Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал Уиткофф в соцсети X.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
стивен уиткофф, сша, россия, новости, политика, кирилл дмитриев
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России

Уиткофф заявил, что его переговоры с Дмитриевым прошли продуктивно

20:09 31.01.2026 (обновлено: 20:11 31.01.2026)
 
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.
"Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Уиткофф в соцсети X.
В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами.
"Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал Уиткофф в соцсети X.
Стивен Уиткофф США Россия Новости Политика Кирилл Дмитриев
 
