Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому
2026-01-31T20:09
2026-01-31T20:09
2026-01-31T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами."Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал Уиткофф в соцсети X.
20:09 31.01.2026 (обновлено: 20:11 31.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в субботу заявил, что его переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно.
"Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", - написал Уиткофф в соцсети X.
В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами.
"Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал Уиткофф в соцсети X.
