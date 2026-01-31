Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260131/uchastok-trassy-tavrida-byl-perekryt-iz-za-avarii-s-furoy-1152841060.html
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
Участок трассы "Таврида" в районе села Почтовое, по направлению из Симферополя в сторону Севастополя, был перекрыт из-за дорожно-транспортного происшествия с... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T17:20
2026-01-31T17:20
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
трасса таврида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Участок трассы "Таврида" в районе села Почтовое, по направлению из Симферополя в сторону Севастополя, был перекрыт из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Об этом сообщали пользователи крымских авточатов.Согласно информации и предоставленным фото, фура въехала в отбойник, после чего содержимое прицепа высыпалось на проезжую часть. Водителей направляли в объезд места аварии.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадалиВыехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больницеВ Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, трасса таврида
Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой

Участок "Таврида" от Симферополя в сторону Севастополя был перекрыт из-за аварии с фурой

17:20 31.01.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Участок трассы "Таврида" в районе села Почтовое, по направлению из Симферополя в сторону Севастополя, был перекрыт из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Об этом сообщали пользователи крымских авточатов.
Согласно информации и предоставленным фото, фура въехала в отбойник, после чего содержимое прицепа высыпалось на проезжую часть. Водителей направляли в объезд места аварии.
"Пострадавших нет", — прокомментировали РИА Новости Крым в госавтоинспекции Крыма.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадали
Выехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больнице
В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияТрасса Таврида
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
15:43В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
15:12Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
14:47Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
14:20В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
14:09В Феодосии слышна стрельба – причины
13:52На Украине остановили метро и отключили воду
13:34Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
13:23Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага
12:51Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
Лента новостейМолния