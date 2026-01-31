https://crimea.ria.ru/20260131/uchastok-trassy-tavrida-byl-perekryt-iz-za-avarii-s-furoy-1152841060.html

Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой

2026-01-31T17:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Участок трассы "Таврида" в районе села Почтовое, по направлению из Симферополя в сторону Севастополя, был перекрыт из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Об этом сообщали пользователи крымских авточатов.Согласно информации и предоставленным фото, фура въехала в отбойник, после чего содержимое прицепа высыпалось на проезжую часть. Водителей направляли в объезд места аварии.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма сотрудники ГАИ задержали нетрезвого пенсионера, который снес три дорожных знака по дороге "за добавкой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в "лобовом" столкнулись две легковушки: четверо пострадалиВыехал на "встречку" – в ДТП на Кубани погиб водитель и трое в больницеВ Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста

2026

