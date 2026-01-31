Рейтинг@Mail.ru
Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе
Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе
В январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, основная часть мероприятий пришлась на начало месяца. В период новогодних праздников в городе прошел ряд концертных программ, театральных показов и событий для семейной аудитории. В общей сложности театры, дворцы и дома культуры, а также библиотеки организовали около 200 мероприятий за время каникул.И отметил, что культурная активность в городе продолжается на регулярной основе. По выходным для жителей Севастополя проводят десятки бесплатных мероприятий, а в 15 сельских клубах организуют показы кинофильмов, вход на которые свободный.Кроме того, молодые севастопольцы в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные события с помощью "Пушкинской карты". По итогам прошлого года в рамках программы было оформлено свыше 45 тысяч билетов.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз.
Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе

Около 700 тысяч человек посетили учреждения культуры в Севастополе в январе

09:45 31.01.2026 (обновлено: 09:46 31.01.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевТеатральное представление для детей в Севастополе
Театральное представление для детей в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, основная часть мероприятий пришлась на начало месяца. В период новогодних праздников в городе прошел ряд концертных программ, театральных показов и событий для семейной аудитории. В общей сложности театры, дворцы и дома культуры, а также библиотеки организовали около 200 мероприятий за время каникул.
"Впервые в Севастополе прошел День артиста. Около девяти тысяч человек посетили порядка 20 культурных мероприятий. Более 40 мероприятий посвятили Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых побывали около 3,5 тысяч человек", — поделился Развожаев.
И отметил, что культурная активность в городе продолжается на регулярной основе. По выходным для жителей Севастополя проводят десятки бесплатных мероприятий, а в 15 сельских клубах организуют показы кинофильмов, вход на которые свободный.
Кроме того, молодые севастопольцы в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные события с помощью "Пушкинской карты". По итогам прошлого года в рамках программы было оформлено свыше 45 тысяч билетов.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз.
