Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе

Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Театры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе

В январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В январе около 700 тысяч гостей и жителей Севастополя посетили учреждения культуры. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, основная часть мероприятий пришлась на начало месяца. В период новогодних праздников в городе прошел ряд концертных программ, театральных показов и событий для семейной аудитории. В общей сложности театры, дворцы и дома культуры, а также библиотеки организовали около 200 мероприятий за время каникул.И отметил, что культурная активность в городе продолжается на регулярной основе. По выходным для жителей Севастополя проводят десятки бесплатных мероприятий, а в 15 сельских клубах организуют показы кинофильмов, вход на которые свободный.Кроме того, молодые севастопольцы в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные события с помощью "Пушкинской карты". По итогам прошлого года в рамках программы было оформлено свыше 45 тысяч билетов.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года Пушкинской картой воспользовались для покупки билетов уже свыше 72,5 тысяч раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут патриотический арт-фестиваль для людей всех возрастовВ Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"

