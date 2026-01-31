Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.
В обновленном парке уложили около 2 тысяч квадратных метров плитки, обустроили пешеходные дорожки, полностью осветили пространство, установив 51 опору уличного освещения, разместили урны и скамейки, а также оборудовали спортивную и детскую площадки. Кроме того, для безопасности людей на территории установили систему видеонаблюдения и ограждение.
"Отдельно отмечу, что в рамках благоустройства сохранена знаковая малая архитектурная форма, известная горожанам как "курочка", — поделился Афанасьев.
Ранее сообщалось, что в Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина.
