Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T09:59
2026-01-31T09:59
крым
симферополь
благоустройство
городская среда
михаил афанасьев
новости крыма
парки крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152835123_0:4:667:379_1920x0_80_0_0_0798958e9a745b947457955f6819581b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.В обновленном парке уложили около 2 тысяч квадратных метров плитки, обустроили пешеходные дорожки, полностью осветили пространство, установив 51 опору уличного освещения, разместили урны и скамейки, а также оборудовали спортивную и детскую площадки. Кроме того, для безопасности людей на территории установили систему видеонаблюдения и ограждение.Ранее сообщалось, что в Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина.
крым
симферополь
Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк

В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера

09:59 31.01.2026
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
В обновленном парке уложили около 2 тысяч квадратных метров плитки, обустроили пешеходные дорожки, полностью осветили пространство, установив 51 опору уличного освещения, разместили урны и скамейки, а также оборудовали спортивную и детскую площадки. Кроме того, для безопасности людей на территории установили систему видеонаблюдения и ограждение.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
"Отдельно отмечу, что в рамках благоустройства сохранена знаковая малая архитектурная форма, известная горожанам как "курочка", — поделился Афанасьев.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе завершили благоустройство Студенческого сквера
Ранее сообщалось, что в Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина.
