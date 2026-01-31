https://crimea.ria.ru/20260131/studencheskiy-skver-v-simferopole-preobrazilsya-kak-teper-vyglyadit-park-1152836071.html

Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк

Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 31.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Благоустройство Студенческого сквера в Симферополе завершено. Об этом сообщает глава администрации города Михаил Афанасьев.В обновленном парке уложили около 2 тысяч квадратных метров плитки, обустроили пешеходные дорожки, полностью осветили пространство, установив 51 опору уличного освещения, разместили урны и скамейки, а также оборудовали спортивную и детскую площадки. Кроме того, для безопасности людей на территории установили систему видеонаблюдения и ограждение.Ранее сообщалось, что в Симферополе стартовали работы по благоустройству прибрежной зоны возле пруда в парке имени Ю.А. Гагарина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае обновят центр городаВ Судаке перекрыли часть набережной до 1 июляМост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда

