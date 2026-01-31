https://crimea.ria.ru/20260131/spontannyy-otpusk-rossiyane-vybirayut-yaltu-i-sevastopol-1152788705.html

Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, средняя стоимость ночевки в Москве составляет 4575 рублей, в Питере – 3369 рублей, в Сочи – 3159.Далее следуют Краснодар со средним чеком на суточное размещение в 4340 рублей, Казань – 4513 и Севастополь – 3944 рублей.Также в списке Нижний Новгород – 5923 рубля, Ялта – 4924, Волгоград – 2968 и Анапа – 3659 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года, сообщалось ранее на сайте сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиДва города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествийВ Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях

