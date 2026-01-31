Рейтинг@Mail.ru
Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь
Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания в январе 2026 года.
2026-01-31T07:03
2026-01-31T07:03
крым
ялта
севастополь
новости крыма
новости севастополя
отдых
отдых с питомцем
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477758_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd1d4bac41f5f6139410e99c495e7586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, средняя стоимость ночевки в Москве составляет 4575 рублей, в Питере – 3369 рублей, в Сочи – 3159.Далее следуют Краснодар со средним чеком на суточное размещение в 4340 рублей, Казань – 4513 и Севастополь – 3944 рублей.Также в списке Нижний Новгород – 5923 рубля, Ялта – 4924, Волгоград – 2968 и Анапа – 3659 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года, сообщалось ранее на сайте сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха компаниямиДва города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествийВ Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
крым
ялта
севастополь
крым, ялта, севастополь, новости крыма, новости севастополя, отдых, отдых с питомцем, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Спонтанный отпуск: россияне выбирают Ялту и Севастополь

Севастополь и Ялта вошли в топ-10 направлений для спонтанных бронирований

07:03 31.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений, где бронирования были совершены за 1-2 дня до начала проживания в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказалась Москва, за которой 15% всех январских спонтанных бронирований, на втором Санкт-Петербург, на третьем – Сочи – 8% и 5% спонтанных бронирований января соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, средняя стоимость ночевки в Москве составляет 4575 рублей, в Питере – 3369 рублей, в Сочи – 3159.
Далее следуют Краснодар со средним чеком на суточное размещение в 4340 рублей, Казань – 4513 и Севастополь – 3944 рублей.
Также в списке Нижний Новгород – 5923 рубля, Ялта – 4924, Волгоград – 2968 и Анапа – 3659 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в январе 2026 года, сообщалось ранее на сайте сервис бронирования Твил.ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
 
