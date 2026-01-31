https://crimea.ria.ru/20260131/solntse-gotovit-novyy-udar-na-zvezde-idet-formirovanie-opasnogo-pyatna-1152842940.html
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
2026-01-31T19:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. На северо-восточном краю Солнца заметили быстрое образование новой активной области, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, раньше на этом участке почти не было пятен, а сейчас они появляются очень быстро. Из-за этого поток рентгеновского излучения от Солнца вырос примерно в пять раз и почти достиг уровня M-класса. Если активность будет расти дальше, в ближайшие сутки могут случиться сильные солнечные вспышки X-класса.Ранее над Россией наблюдались интенсивные полярные сияния, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиДвойной взрыв произошел на обратной стороне СолнцаЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
