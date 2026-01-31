Рейтинг@Mail.ru
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/solntse-gotovit-novyy-udar-na-zvezde-idet-formirovanie-opasnogo-pyatna-1152842940.html
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
На северо-восточном краю Солнца заметили быстрое образование новой активной области, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T19:04
2026-01-31T19:04
солнце
вспышки на солнце
астрономия
космос
земля
магнитные бури
геомагнитный шторм
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150807146_0:20:1159:672_1920x0_80_0_0_ad938cb1fff1c7072c016b3b2920bc4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. На северо-восточном краю Солнца заметили быстрое образование новой активной области, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, раньше на этом участке почти не было пятен, а сейчас они появляются очень быстро. Из-за этого поток рентгеновского излучения от Солнца вырос примерно в пять раз и почти достиг уровня M-класса. Если активность будет расти дальше, в ближайшие сутки могут случиться сильные солнечные вспышки X-класса.Ранее над Россией наблюдались интенсивные полярные сияния, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиДвойной взрыв произошел на обратной стороне СолнцаЯнварская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150807146_119:0:1040:691_1920x0_80_0_0_3ec3d25dc5807211db2b8bef907063a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, вспышки на солнце, астрономия, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости
Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна

На Солнце быстро формируется новая опасная область — возможны очень сильные вспышки

19:04 31.01.2026
 
© t.me/lpixrasМощная вспышка произошла на Солнце. Скриншот видео
Мощная вспышка произошла на Солнце. Скриншот видео
© t.me/lpixras
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. На северо-восточном краю Солнца заметили быстрое образование новой активной области, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, раньше на этом участке почти не было пятен, а сейчас они появляются очень быстро. Из-за этого поток рентгеновского излучения от Солнца вырос примерно в пять раз и почти достиг уровня M-класса. Если активность будет расти дальше, в ближайшие сутки могут случиться сильные солнечные вспышки X-класса.
"Начавшиеся изменения могут поставить под угрозу запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля. Накануне Американское агентство NOAA сообщило о порученной ей задаче по информированию NASA о возможности солнечных радиационных бурь в даты миссии для принятия решения о запуске с учетом рисков для жизни и техники", — рассказали в лаборатории.
Ранее над Россией наблюдались интенсивные полярные сияния, также в ближайшее время не исключены кратковременные геомагнитные возмущения и бури.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
Двойной взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
 
СолнцеВспышки на СолнцеАстрономиякосмосЗемляМагнитные буриГеомагнитный штормНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
19:51В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
19:37Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
19:25Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца
19:04Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
18:52"Прощание славянки": правда и мистификации
18:31На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
18:16В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
18:11Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
18:05World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
15:43В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
15:12Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
14:47Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
14:20В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
14:09В Феодосии слышна стрельба – причины
Лента новостейМолния