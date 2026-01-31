Рейтинг@Mail.ru
Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/rimskiy-kheruvim-posle-restavratsii-neozhidanno-stal-premerom-italii-1152840945.html
Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони,... РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T17:04
2026-01-31T17:04
италия
джорджа мелони
реставрация
история
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152840834_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_0dbb3944e561ecc86ad138fcf9d50d4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сообщает телеканал RT со ссылкой на местную газету la Repubblica.В администрации храма пояснили, что восстановлением фрески занимался доброволец. Теперь управление по охране культурного наследия заявило о намерении провести проверку. В ходе нее планируется сопоставить обновленное изображение с архивными фотографиями базилики, сделанными до реставрации."Нет, я точно не похожа на ангела", — прокомментировала сама Мелани у себя в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152840834_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_b97aa8c8254b2360a54580800b6039af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, джорджа мелони, реставрация, история, в мире, новости
Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии

После реставрации херувим в одной из базилик Рима напомнил премьер-министра Италии Мелони

17:04 31.01.2026
 
© RTПосле реставрации херувим в одной из базилик Рима напомнил премьер-министра Италии Мелони
После реставрации херувим в одной из базилик Рима напомнил премьер-министра Италии Мелони
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сообщает телеканал RT со ссылкой на местную газету la Repubblica.
В администрации храма пояснили, что восстановлением фрески занимался доброволец. Теперь управление по охране культурного наследия заявило о намерении провести проверку. В ходе нее планируется сопоставить обновленное изображение с архивными фотографиями базилики, сделанными до реставрации.
"Нет, я точно не похожа на ангела", — прокомментировала сама Мелани у себя в соцсетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИталияДжорджа МелониРеставрацияИсторияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
15:43В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
15:12Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
14:47Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
14:20В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
14:09В Феодосии слышна стрельба – причины
13:52На Украине остановили метро и отключили воду
13:34Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
13:23Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага
12:51Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
Лента новостейМолния