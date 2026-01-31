Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии

https://crimea.ria.ru/20260131/rimskiy-kheruvim-posle-restavratsii-neozhidanno-stal-premerom-italii-1152840945.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сообщает телеканал RT со ссылкой на местную газету la Repubblica.В администрации храма пояснили, что восстановлением фрески занимался доброволец. Теперь управление по охране культурного наследия заявило о намерении провести проверку. В ходе нее планируется сопоставить обновленное изображение с архивными фотографиями базилики, сделанными до реставрации."Нет, я точно не похожа на ангела", — прокомментировала сама Мелани у себя в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
