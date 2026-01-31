https://crimea.ria.ru/20260131/rimskiy-kheruvim-posle-restavratsii-neozhidanno-stal-premerom-italii-1152840945.html

Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии

Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии - РИА Новости Крым, 31.01.2026

Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии

В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони,... РИА Новости Крым, 31.01.2026

2026-01-31T17:04

2026-01-31T17:04

2026-01-31T17:04

италия

джорджа мелони

реставрация

история

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1f/1152840834_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_0dbb3944e561ecc86ad138fcf9d50d4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В одной из христианских базилик Рима после завершения реставрационных работ изображение херувима стало напоминать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, сообщает телеканал RT со ссылкой на местную газету la Repubblica.В администрации храма пояснили, что восстановлением фрески занимался доброволец. Теперь управление по охране культурного наследия заявило о намерении провести проверку. В ходе нее планируется сопоставить обновленное изображение с архивными фотографиями базилики, сделанными до реставрации."Нет, я точно не похожа на ангела", — прокомментировала сама Мелани у себя в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, джорджа мелони, реставрация, история, в мире, новости