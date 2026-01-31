https://crimea.ria.ru/20260131/radikalnyy-retsidiv-rossiya-osudila-davlenie-ssha-na-kubu-1152836775.html

"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. Россия резко раскритиковала очередные ограничительные меры США против Кубы, расценив введенное в Штатах чрезвычайное положение как возврат к политике давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе президент США Дональд Трамп назвал Кубу "угрозой национальной безопасности и внешней политике" и объявил в Штатах в этой связи чрезвычайное положение. Также американский лидер подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе."В данном случае речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение. Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее устава, а также других норм международного права", — сказала Захарова.Она акцентировала, что Москва решительно осуждает "нелегитимные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны"."Не можем принять попытки создания препятствий международному сотрудничеству, тем более со страной, в которой складывается сложная социально-экономическая ситуация, во многом вызванная длящейся почти 70 лет американской торгово-экономической и финансовой блокадой", - отметила дипломат.Она также добавила, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как "враждебное" и "злонамеренное" государство. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррильяс назвал действия США стремлением навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, инициируя блокаду поставок топлива в республику.Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе, поскольку уход от автократического правления отвечал бы интересам Вашингтона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил КубеСША требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемАгрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира

