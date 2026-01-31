Рейтинг@Mail.ru
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/pyatero-podrostkov-pogibli-na-pozhare-v-saune-v-kemerovo-1152841754.html
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
Пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T18:11
2026-01-31T18:11
кемерово
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новост Крым. Пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Отмечается, что на месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС России."По данным следствия, компания отдыхала в досуговом учреждении, одной девушке удалось спастись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кемерово
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемерово, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово

Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово - одна девушка спаслась

18:11 31.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новост Крым. Пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Кемеровской области-Кузбассе. Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевск. На данный момент в результате пожара погибли пять человек (предварительно подростки)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Отмечается, что на месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
"По данным следствия, компания отдыхала в досуговом учреждении, одной девушке удалось спастись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КемеровоПожарПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Уиткофф рассказал о переговорах со спецпредставителем президента России
19:51В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратах
19:37Крымчане активно участвуют в мероприятиях организации "Движение первых"
19:25Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца
19:04Солнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна
18:52"Прощание славянки": правда и мистификации
18:31На Кубани сгорела конюшня: спасены человек и 21 лошадь
18:16В Крыму начинается гололед: ситуация на дорогах
18:11Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
18:05World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном РФ
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
15:43В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
15:12Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
14:47Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
14:20В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
14:09В Феодосии слышна стрельба – причины
Лента новостейМолния