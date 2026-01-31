Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово

https://crimea.ria.ru/20260131/pyatero-podrostkov-pogibli-na-pozhare-v-saune-v-kemerovo-1152841754.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новост Крым. Пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Отмечается, что на месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС России."По данным следствия, компания отдыхала в досуговом учреждении, одной девушке удалось спастись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новост Крым. Пять человек погибли в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, предварительно, это подростки, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Кемеровской области-Кузбассе. Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевск. На данный момент в результате пожара погибли пять человек (предварительно подростки)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Отмечается, что на месте работают 26 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
"По данным следствия, компания отдыхала в досуговом учреждении, одной девушке удалось спастись", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
