"Прощание славянки": правда и мистификации

РИА Новости Крым, 31.01.2026

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Одна из самых известных русских мелодий в мире – марш "Прощание славянки", написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка Василием Агапкиным. Марш, которым вот уже больше века провожают и встречают русских защитников Родины. Какое же отношение марш, написанный в Тамбове, имеет к Крыму?По неподтвержденной версии, тамбовец Василий Агапкин приехал в Симферополь к капельмейстеру 51-го пехотного Литовского полка Якову Богораду, чтобы посоветоваться насчет шероховатостей придуманной им маршевой мелодии. Есть мнение, что именно Богорад был первым аранжировщиком марша и он же первый тиражом в сто экземпляров издал сочинение Агапкина за собственные средства. По мнению некоторых крымских краеведов, мелодия марша впервые прозвучала в помещениях офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка – ныне сохранившегося здания на улице Либкнехта. Там сейчас расположен Симферопольский художественный музей. Еще больше таинственности истории добавляет тот факт, что речушка, на берегах которой базировался 51-й пехотный Литовский полк, носит имя Славянка…Официально известно, что мелодия, написанная к событиям на Балканах, куда на защиту братьев-славян отправлялись русские солдаты, была исполнена осенью 1912 года в Тамбове на строевом полковом смотре без слов. Все тексты к нему появились позднее.Через несколько лет издали граммофонную пластинку с записью марша. Популярность мелодии стремительно набирала обороты. "Прощание славянки" исполняли во время Первой мировой войны, после революции она не вышла из репертуара духовых оркестров, на мелодию Агапкина положили слова марша армии Колчака и марша Дроздовской дивизии, которая сражалась с Красной армией в том числе и в северной Таврии, использовали марш и в Красной армии.На параде, прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года, сводным военным оркестром дирижировал Агапкин, и снова звучал его самая известная мелодия, говорится в некоторых источниках. По их сведениям, прошедшие по главной площади страны ровными рядами полки под "Прощание" уходили прямо на фронт.Вторые же историки говорят, что марш был запрещен вплоть до выхода фильма Михаила Калатозова "Летят журавли" 1957 года, в котором он прозвучал. Но мелодия, хоть и была по некоторым данным запрещена в СССР, стала гимном партизанского движения в Польше – Армии Крайовой."Прощание славянки" в Крыму – мелодия особая. Не только потому, что есть версия, что дописана она была в Симферополе, но и потому, что эта мелодия стала тоской оторванного от родной России Крыма: с 1955 года под этот марш с вокзалов Симферополя и Севастополя отправлялись все поезда в Москву. Эта традиция не прервалась и в период, когда Крым был украинским.В наши дни марш является гимном Тамбовской области, где служил Агапкин, а 8 мая 2014 года на Белорусском вокзале в Москве открыли памятник "Прощание славянки": скульптура представляет собой две фигуры: уходящего в поход солдата и его верной провожающей. Бронзовый памятник авторства Сергея Щербакова под руководством Салавата Щербакова посвящен всем славянским женщинам, провожавшим своих родных на войну.Яков Богорад был расстрелян с женой, дочерью и внучкой фашистами в оккупированном Симферополе в декабре 1941 года, его прах вместе с прахом тысяч других евреев, караимов и цыган лежит на 11-м километре шоссе, соединяющего Симферополь и Феодосию.Василий Агапкин умер в 1964 году и похоронен на Ваганьковском кладбище. Ноты его бессмертного марша высечены на надгробном памятнике музыканту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

