Рейтинг@Mail.ru
Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260131/pistorius-sravnil-otnosheniya-v-nato-s-krizisom-v-brake-posle-20-let-1152840264.html
Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет. РИА Новости Крым, 31.01.2026
2026-01-31T16:11
2026-01-31T16:11
германия
борис писториус
нато
мнения
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_0:203:2931:1852_1920x0_80_0_0_1b647d0a0e07bc8bc31558e5a5e9c56e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет."Тот, кто находится в браке 20 лет, когда-нибудь, вероятно, проходит через кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняет свои жизненные приоритеты. Тогда возникают... два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бежать или бороться. Можно либо расстаться, либо, если в отношениях, как и раньше, есть общий фундамент, конструктивно решать проблемы", - заявил Писториус в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), отвечая на вопрос о том, есть ли в НАТО уверенность, что США окажут поддержку партнерам по блоку в случае нападения.Министр заявил, что не сомневается в наличии подобного фундамента в Североатлантическом альянсе.Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260120/tramp-usomnilsya-v-pomoschi-nato-1152558685.html
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136673173_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4fc7d191676e371878517f9002d745c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, борис писториус, нато, мнения, политика, новости
Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет

Министр обороны ФРГ сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет

16:11 31.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет.
"Тот, кто находится в браке 20 лет, когда-нибудь, вероятно, проходит через кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или меняет свои жизненные приоритеты. Тогда возникают... два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бежать или бороться. Можно либо расстаться, либо, если в отношениях, как и раньше, есть общий фундамент, конструктивно решать проблемы", - заявил Писториус в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), отвечая на вопрос о том, есть ли в НАТО уверенность, что США окажут поддержку партнерам по блоку в случае нападения.
Министр заявил, что не сомневается в наличии подобного фундамента в Североатлантическом альянсе.
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса. Рютте до этого в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
20 января, 23:26
Трамп усомнился в помощи НАТО
 
ГерманияБорис ПисториусНАТОМненияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Капремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
17:20Участок трассы "Таврида" был перекрыт из-за аварии с фурой
17:04Римский херувим после реставрации неожиданно стал премьером Италии
16:45Встреча Путина и Зеленского и эпидемия в Киеве: топ новостей недели
16:11Писториус сравнил отношения в НАТО с кризисом в браке после 20 лет
15:43В Москве прощаются с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
15:12Арестован убивший вафельницей пятерых знакомых более 30 лет назад
14:47Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
14:20В России ввели запрет на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей
14:09В Феодосии слышна стрельба – причины
13:52На Украине остановили метро и отключили воду
13:34Умер настоятель ялтинского храма Воскресения Христова
13:23Новости СВО: армия России освобождает территории и громит врага
12:51Эвакуация и остановка движения: в Орле уничтожили взрывоопасный предмет
12:26Одесса и область остались без света
12:08Армия России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области
12:06Бездомная собака укусила 3-летнюю девочку в Алуште – решение суда
11:30В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
11:07Не допустить беды: прокуратура требует закрыть доступ к заброшкам в Крыму
10:43"Радикальный рецидив": Россия осудила давление США на Кубу
Лента новостейМолния