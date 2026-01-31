Рейтинг@Mail.ru
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Фотоленты
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца - РИА Новости Крым, 31.01.2026
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца
В Крыму январь выдался необычным. Морозы, снега, заметенные дороги и обрывы проводов. Но полуостров справился с ненастьем достойно! А заодно и многочисленные... РИА Новости Крым, 31.01.2026
В Крыму январь выдался необычным. Морозы, снега, заметенные дороги и обрывы проводов. Но полуостров справился с ненастьем достойно! А заодно и многочисленные гости курорта, приехавшие на праздники в, как они думали, теплый климат, полюбовались пальмами в снегу и котиками-снеговиками, а также зимними штормами и - о чудо! - крымским полярным сиянием и перелетными фламинго.Праздники закончились и наступили будни. Республика Крым и город федерального значения Севастополь продолжают ремонтировать, строить и совершенствовать - набережные и парки, сфера ЖКХ и школы - работать еще есть над чем: впереди почти целый год! Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца

Январь 2026 года в фотоленте РИА Новости Крым

19:25 31.01.2026 (обновлено: 20:06 31.01.2026)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
В Крыму январь выдался необычным. Морозы, снега, заметенные дороги и обрывы проводов. Но полуостров справился с ненастьем достойно! А заодно и многочисленные гости курорта, приехавшие на праздники в, как они думали, теплый климат, полюбовались пальмами в снегу и котиками-снеговиками, а также зимними штормами и - о чудо! - крымским полярным сиянием и перелетными фламинго.
Праздники закончились и наступили будни. Республика Крым и город федерального значения Севастополь продолжают ремонтировать, строить и совершенствовать - набережные и парки, сфера ЖКХ и школы - работать еще есть над чем: впереди почти целый год!
© Правительство Севастополя

Январь в Крыму выдался снежным и морозным. На фото: уборка снега в Севастополе

Уборка снега в Севастополе
1 из 30

Январь в Крыму выдался снежным и морозным. На фото: уборка снега в Севастополе

© Правительство Севастополя
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Необычные снеговики появились в Ялте, ведь этот город - город котиков

Ялта в снегу
2 из 30

Необычные снеговики появились в Ялте, ведь этот город - город котиков

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка

Горы Крыма тоже завалило!

Заповедники Крыма
3 из 30

Горы Крыма тоже завалило!

© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло

Бетонный бротнозаврик Бронтя в Саках принакрылся снежным одеялком

Зима в городе Саки
4 из 30

Бетонный бротнозаврик Бронтя в Саках принакрылся снежным одеялком

© Telegram главы администрации города Саки Юлии Предыбайло
© Крымавтодор

В этих погодных условиях работникам дорожной службы пришлось нелегко!

Дорожная техника на заснеженной дороге
5 из 30

В этих погодных условиях работникам дорожной службы пришлось нелегко!

© Крымавтодор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Непросто пришлось и энергетикам. На фото: восстановительные работы на сетях электроснабжения

Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель
6 из 30

Непросто пришлось и энергетикам. На фото: восстановительные работы на сетях электроснабжения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Несмотря на это, масса туристов приехали в Крым на новогодние каникулы

Рождество в Крыму
7 из 30

Несмотря на это, масса туристов приехали в Крым на новогодние каникулы

© РИА Новости Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Непогода затронула не только берег, но и море. На фото: шторм в Ялте

Шторм в Ялте
8 из 30

Непогода затронула не только берег, но и море. На фото: шторм в Ялте

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Обилие осадков пополнило водные запасы полуострова. На фото: бурный водопад Учан-Су

Водопад Учан-Су
9 из 30

Обилие осадков пополнило водные запасы полуострова. На фото: бурный водопад Учан-Су

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Фото из соцсетей

Рекордные магнитные бури вызвали необычное для Крыма явление - полярные сияния

Полярные сияния в Крыму
10 из 30

Рекордные магнитные бури вызвали необычное для Крыма явление - полярные сияния

© Фото из соцсетей
© Правительство Севастополя

Сотрудники МЧС не только помогали пострадавшим от непогоды, но и готовили берега рек, морей и озер к традиционным зимним купаниям

В Севастополе водолазы обследовали места купаний на Крещение
11 из 30

Сотрудники МЧС не только помогали пострадавшим от непогоды, но и готовили берега рек, морей и озер к традиционным зимним купаниям

© Правительство Севастополя
© Telegram Галина Огнева

Морозы в регионе были долгими, но отважные все равно соблюли традицию Крещенских купаний

Крещение в Алуште
12 из 30

Морозы в регионе были долгими, но отважные все равно соблюли традицию Крещенских купаний

© Telegram Галина Огнева
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк

В Херсонской области январь-2016 начался с трагедии. В новогоднюю ночь ВСУ ударили беспилотниками по ресторану в селе Хорлы, где Новый год отмечали люди с детьми

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
13 из 30

В Херсонской области январь-2016 начался с трагедии. В новогоднюю ночь ВСУ ударили беспилотниками по ресторану в селе Хорлы, где Новый год отмечали люди с детьми

© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
© МЧС России

Беспилотники ВСУ летят и на Крым. Российские ПВО почти ежедневно отражают удары. На фото: вражеский БПЛА, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе

Вражеский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
14 из 30

Беспилотники ВСУ летят и на Крым. Российские ПВО почти ежедневно отражают удары. На фото: вражеский БПЛА, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе

© МЧС России
© РИА Новости Крым

На полигонах успешно учат контрактников, готовых защищать Родину

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
15 из 30

На полигонах успешно учат контрактников, готовых защищать Родину

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ

Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ
16 из 30

Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ

© РИА Новости Крым
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева

Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Ремонт в активной фазе

Ремонт набережной им. Горького в Евпатории
17 из 30

Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Ремонт в активной фазе

© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

А работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года

Ход ремонта берегоукрепительных сооружений в Ливадии
18 из 30

А работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В июле же 2026 года в Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год

В Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
19 из 30

В июле же 2026 года в Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

А в начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4

Строительство новой котельной в Керчи
20 из 30

А в начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© РИА Новости Крым

В Крыму простились с митрополитом Лазарем (Швецом). Он возглавлял епархию более 30 лет.

Отпевание митрополита Лазаря
21 из 30

В Крыму простились с митрополитом Лазарем (Швецом). Он возглавлял епархию более 30 лет.

© РИА Новости Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова

В Крыму впервые отметили День многодетной семьи. В регионе насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей

В Республике Крым впервые отмечается День многодетной семьи
22 из 30

В Крыму впервые отметили День многодетной семьи. В регионе насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© РИА Новости Крым

Студенческие отряды Крыма не побоялись непогоды и провели патриотическую акцию "#ТрудКрут". Они в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы

Крымские студенты навели порядок на мемориале в Керчи
23 из 30

Студенческие отряды Крыма не побоялись непогоды и провели патриотическую акцию "#ТрудКрут". Они в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы

© РИА Новости Крым
© Архив Ирины Бугрышевой

Журналисты РИА Новости Крым взяли интервью у Ирины Бугрышевой, которая стала волонтером-массажистом для раненых бойцов СВО

Ирина Бугрышева в госпитале
24 из 30

Журналисты РИА Новости Крым взяли интервью у Ирины Бугрышевой, которая стала волонтером-массажистом для раненых бойцов СВО

© Архив Ирины Бугрышевой
© РИА Новости Крым

Наши корреспонденты провели день с заключенными одной из колоний в Керчи. Чем занимаются люди на перевоспитании, что едят и о чем думают - в материале РИА Новости Крым

УФСИН Керчь
25 из 30

Наши корреспонденты провели день с заключенными одной из колоний в Керчи. Чем занимаются люди на перевоспитании, что едят и о чем думают - в материале РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Симферополе в разгар зимы полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению города

Подготовка к весеннему озеленению Симферополя
26 из 30

В Симферополе в разгар зимы полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению города

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Также мы рассказывали, откуда берут грязь для оздоровительных процедур в санаториях Крыма и как за ней ведется контроль

Грязелечение в крымских санаториях
27 из 30

Также мы рассказывали, откуда берут грязь для оздоровительных процедур в санаториях Крыма и как за ней ведется контроль

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Две художественные выставки презентовали в Керчи - картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии

Художественные выставки в Керчи с портретами героев СВО
28 из 30

Две художественные выставки презентовали в Керчи - картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу "Бурлеск". Это шоу — совместный проеĸт продюсерсĸого центра "Королевсĸий цирĸ" заслуженного артиста Российсĸой Федерации Гии Эрадзе и Российсĸой государственной цирĸовой ĸомпании "Росгосцирĸ"

Гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе в Симферополе
29 из 30

Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу "Бурлеск". Это шоу — совместный проеĸт продюсерсĸого центра "Королевсĸий цирĸ" заслуженного артиста Российсĸой Федерации Гии Эрадзе и Российсĸой государственной цирĸовой ĸомпании "Росгосцирĸ"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Игорь Сикорский

Удивительный факт: в разгар январских холодов 150 фламинго прилетели в Крым на озеро Аджиголь

Фламинго в Крыму на озере Аджиголь
30 из 30

Удивительный факт: в разгар январских холодов 150 фламинго прилетели в Крым на озеро Аджиголь

© Игорь Сикорский
