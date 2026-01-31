Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца

https://crimea.ria.ru/20260131/pervyy-mesyats-goda-2026-glazami-ochevidtsev-1152810610.html

В Крыму январь выдался необычным. Морозы, снега, заметенные дороги и обрывы проводов. Но полуостров справился с ненастьем достойно! А заодно и многочисленные гости курорта, приехавшие на праздники в, как они думали, теплый климат, полюбовались пальмами в снегу и котиками-снеговиками, а также зимними штормами и - о чудо! - крымским полярным сиянием и перелетными фламинго.Праздники закончились и наступили будни. Республика Крым и город федерального значения Севастополь продолжают ремонтировать, строить и совершенствовать - набережные и парки, сфера ЖКХ и школы - работать еще есть над чем: впереди почти целый год! Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

