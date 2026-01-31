Первый месяц 2026 года глазами очевидцев - лушчие фото месяца

Январь 2026 года в фотоленте РИА Новости Крым
Январь в Крыму выдался снежным и морозным. На фото: уборка снега в Севастополе
Январь в Крыму выдался снежным и морозным. На фото: уборка снега в Севастополе
Необычные снеговики появились в Ялте, ведь этот город - город котиков
Необычные снеговики появились в Ялте, ведь этот город - город котиков
Горы Крыма тоже завалило!
Горы Крыма тоже завалило!
Бетонный бротнозаврик Бронтя в Саках принакрылся снежным одеялком
Бетонный бротнозаврик Бронтя в Саках принакрылся снежным одеялком
В этих погодных условиях работникам дорожной службы пришлось нелегко!
В этих погодных условиях работникам дорожной службы пришлось нелегко!
Непросто пришлось и энергетикам. На фото: восстановительные работы на сетях электроснабжения
Непросто пришлось и энергетикам. На фото: восстановительные работы на сетях электроснабжения
Непогода затронула не только берег, но и море. На фото: шторм в Ялте
Непогода затронула не только берег, но и море. На фото: шторм в Ялте
Обилие осадков пополнило водные запасы полуострова. На фото: бурный водопад Учан-Су
Обилие осадков пополнило водные запасы полуострова. На фото: бурный водопад Учан-Су
Рекордные магнитные бури вызвали необычное для Крыма явление - полярные сияния
Сотрудники МЧС не только помогали пострадавшим от непогоды, но и готовили берега рек, морей и озер к традиционным зимним купаниям
Сотрудники МЧС не только помогали пострадавшим от непогоды, но и готовили берега рек, морей и озер к традиционным зимним купаниям
Морозы в регионе были долгими, но отважные все равно соблюли традицию Крещенских купаний
Морозы в регионе были долгими, но отважные все равно соблюли традицию Крещенских купаний
В Херсонской области январь-2016 начался с трагедии. В новогоднюю ночь ВСУ ударили беспилотниками по ресторану в селе Хорлы, где Новый год отмечали люди с детьми
В Херсонской области январь-2016 начался с трагедии. В новогоднюю ночь ВСУ ударили беспилотниками по ресторану в селе Хорлы, где Новый год отмечали люди с детьми
Беспилотники ВСУ летят и на Крым. Российские ПВО почти ежедневно отражают удары. На фото: вражеский БПЛА, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
Беспилотники ВСУ летят и на Крым. Российские ПВО почти ежедневно отражают удары. На фото: вражеский БПЛА, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ
Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ
Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Ремонт в активной фазе
Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Ремонт в активной фазе
А работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года
А работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года
В июле же 2026 года в Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
В июле же 2026 года в Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
А в начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4
А в начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4
В Крыму простились с митрополитом Лазарем (Швецом). Он возглавлял епархию более 30 лет.
В Крыму простились с митрополитом Лазарем (Швецом). Он возглавлял епархию более 30 лет.
В Крыму впервые отметили День многодетной семьи. В регионе насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей
В Крыму впервые отметили День многодетной семьи. В регионе насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей
Студенческие отряды Крыма не побоялись непогоды и провели патриотическую акцию "#ТрудКрут". Они в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы
Студенческие отряды Крыма не побоялись непогоды и провели патриотическую акцию "#ТрудКрут". Они в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы
Журналисты РИА Новости Крым взяли интервью у Ирины Бугрышевой, которая стала волонтером-массажистом для раненых бойцов СВО
Журналисты РИА Новости Крым взяли интервью у Ирины Бугрышевой, которая стала волонтером-массажистом для раненых бойцов СВО
Наши корреспонденты провели день с заключенными одной из колоний в Керчи. Чем занимаются люди на перевоспитании, что едят и о чем думают - в материале РИА Новости Крым
Наши корреспонденты провели день с заключенными одной из колоний в Керчи. Чем занимаются люди на перевоспитании, что едят и о чем думают - в материале РИА Новости Крым
В Симферополе в разгар зимы полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению города
В Симферополе в разгар зимы полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению города
Также мы рассказывали, откуда берут грязь для оздоровительных процедур в санаториях Крыма и как за ней ведется контроль
Также мы рассказывали, откуда берут грязь для оздоровительных процедур в санаториях Крыма и как за ней ведется контроль
Две художественные выставки презентовали в Керчи - картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
Две художественные выставки презентовали в Керчи - картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу "Бурлеск". Это шоу — совместный проеĸт продюсерсĸого центра "Королевсĸий цирĸ" заслуженного артиста Российсĸой Федерации Гии Эрадзе и Российсĸой государственной цирĸовой ĸомпании "Росгосцирĸ"
Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу "Бурлеск". Это шоу — совместный проеĸт продюсерсĸого центра "Королевсĸий цирĸ" заслуженного артиста Российсĸой Федерации Гии Эрадзе и Российсĸой государственной цирĸовой ĸомпании "Росгосцирĸ"
Удивительный факт: в разгар январских холодов 150 фламинго прилетели в Крым на озеро Аджиголь
Удивительный факт: в разгар январских холодов 150 фламинго прилетели в Крым на озеро Аджиголь
Январь в Крыму выдался снежным и морозным. На фото: уборка снега в Севастополе
Необычные снеговики появились в Ялте, ведь этот город - город котиков
Горы Крыма тоже завалило!
Бетонный бротнозаврик Бронтя в Саках принакрылся снежным одеялком
В этих погодных условиях работникам дорожной службы пришлось нелегко!
Непросто пришлось и энергетикам. На фото: восстановительные работы на сетях электроснабжения
Непогода затронула не только берег, но и море. На фото: шторм в Ялте
Обилие осадков пополнило водные запасы полуострова. На фото: бурный водопад Учан-Су
Рекордные магнитные бури вызвали необычное для Крыма явление - полярные сияния
Сотрудники МЧС не только помогали пострадавшим от непогоды, но и готовили берега рек, морей и озер к традиционным зимним купаниям
Морозы в регионе были долгими, но отважные все равно соблюли традицию Крещенских купаний
В Херсонской области январь-2016 начался с трагедии. В новогоднюю ночь ВСУ ударили беспилотниками по ресторану в селе Хорлы, где Новый год отмечали люди с детьми
Беспилотники ВСУ летят и на Крым. Российские ПВО почти ежедневно отражают удары. На фото: вражеский БПЛА, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
Живущий в Крыму американский документалист Реджис Тремблей стал членом Союза журналистов РФ
Капитальный ремонт набережной имени Горького в Евпатории планируют завершить к началу курортного сезона. Ремонт в активной фазе
А работы по устройству берегоукрепительных сооружений в Ливадии завершат весной этого года
В июле же 2026 года в Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
А в начале 2027 года в Керчи начнет работать новая котельная. Она обеспечит теплом жилой микрорайон Марат-4
В Крыму простились с митрополитом Лазарем (Швецом). Он возглавлял епархию более 30 лет.
В Крыму впервые отметили День многодетной семьи. В регионе насчитывается больше 38 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей
Студенческие отряды Крыма не побоялись непогоды и провели патриотическую акцию "#ТрудКрут". Они в нескольких городах и поселках республики привели в порядок воинские мемориалы
Журналисты РИА Новости Крым взяли интервью у Ирины Бугрышевой, которая стала волонтером-массажистом для раненых бойцов СВО
Наши корреспонденты провели день с заключенными одной из колоний в Керчи. Чем занимаются люди на перевоспитании, что едят и о чем думают - в материале РИА Новости Крым
В Симферополе в разгар зимы полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению города
Также мы рассказывали, откуда берут грязь для оздоровительных процедур в санаториях Крыма и как за ней ведется контроль
Две художественные выставки презентовали в Керчи - картины художника без рук Евгения Коробских-Кудашова и портреты участников специальной военной операции, написанные мастерами Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу "Бурлеск". Это шоу — совместный проеĸт продюсерсĸого центра "Королевсĸий цирĸ" заслуженного артиста Российсĸой Федерации Гии Эрадзе и Российсĸой государственной цирĸовой ĸомпании "Росгосцирĸ"
Удивительный факт: в разгар январских холодов 150 фламинго прилетели в Крым на озеро Аджиголь