Опасные батарейки: как Симферополю помогут экобоксы для опасных отходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Утилизация опасных отходов – использованных батареек, аккумуляторов и энергосберегающих ламп, необходима для сохранения экологии. В Крыму этот вопрос долго не решался, однако, по информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в столице планируется установить более 40 экобоксов для сбора данного вида мусора. Чем опасны эти отходы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Константин Работягов.В последнее время, разъяснил он, батарейки стали сопровождать огромное количество устройств, которые запитываются от них, и без них работать не могут. Батарейки имеют довольно короткий срок службы и накапливаются, как снежный ком."Почему батарейки нельзя выбрасывать в мусор общий со всеми? Батарейка – это достаточно сложный набор, включающий в себя большое количество веществ, элементов, которые негативно воздействуют на экосистему. Одно их название чего стоит: никель-металлогидридные, никель-кадмиевые... Самые обычные одноразовые пальчиковые батарейки в своем составе содержат марганец. То есть перечисленные элементы – это все тяжелые металлы. Они губительны для почвенных бактерий, и насмерть убивают почвенную микрофлору, а если почва погибает, погибают и высшие растения, погибают животные. То есть для экосистемы - это как пробоина для корабля", - пояснил спикер.Поэтому, попавшая в мусорное ведро одна маленькая пальчиковая батарейка в состоянии превратить объем всего мусорного ведра в отравляющую систему, которая погубит территорию свалки. Это крайне опасный загрязнитель. И даже рекультивация, считает Константин Работягов, не сможет улучшить ситуацию.По словам эксперта, загрязнение от батареек сохраняется очень долго."Как бороться толком, никто не знает. Системы, которые предлагают всевозможные методы очистки, гораздо дороже, чем батарейки. То есть идея собрать это все отдельно - самая дешевая и самая простая", - уверен он.До появления в Крыму экобоксов, отметил спикер, сбором батареек занимались волонтерские группы, молодежь и студенты.Есть надежда, констатировал ученый, что с появлением специальных контейнеров для сбора опасного мусора в Крыму эта проблема уменьшится и собранные отходы будут направляться на специализированные предприятия для их экологичной переработки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

